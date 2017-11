„Friedrichsberger Dialog“ – Fortsetzung der Schleswiger Konzertreihe

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Anette Schnoor

erstellt am 13.Nov.2017 | 18:30 Uhr

Zwei besondere Gäste hat der engagierte Cellist Stephan Breith zu seinem nächsten „Friedrichsberger Dialog“ am kommenden Sonntag, 19. November, um 16.30 Uhr in die Schleswiger Dreifaltigkeitskirche einladen können: Zum einen den russisch-jüdischen Violin-Virtuosen Marat Dickermann aus Frankfurt am Main, zum anderen den ehemaligen Leiter der Friedrichsberger Bugenhagenschule, Gunnar Motullo.

Letzterer gibt im Verlauf des Nachmittags einen persönlichen Blick auf das, was er in den Jahrzehnten seiner Schulleitertätigkeit vor allem von den Menschen und über die Menschen im Friedrichsberg erfahren hat.

Zunächst aber erklingen nicht nur Werke von Johann Sebastian Bach aus der „Kunst der Fuge“ und dem „Wohltemperierten Klavier“ in Adaptionen für Violine und Violoncello, sondern auch das B-Dur-Duo von Alessandro Rolla, dem Lehrer von Niccolò Paganini, und eine große Freischütz-Fantasie der Gebrüder Leopold und Moritz Ganz, die beide Konzertmeister der Berliner Hofkapelle von 1841 waren.

Das Duo für Violine und Violoncello von Erwin Schulhoff, das er seinem verehrten Lehrer Leoš Janácek gewidmet hat, bildet nach der Pause – es gibt Wasser und Wein – schließlich den Abschluss des Konzerts.

Wie gewohnt lässt Stephan Breith die Zuhörer nicht mit den musikalischen Beiträgen alleine: In launigen und kenntnisreichen Beiträgen sorgt er für eine unterhaltsame Einführung in alle Stücke.

Der „Friedrichsberger Dialog“– ist eine Konzertreihe, bei der die Musik im Dialog mit dem Zuhörer und mit korrespondierenden, gelesenen Texten steht. Im Mittelpunkt der Veranstaltung: der Schleswiger Stadtteil Friedrichsberg. Der Eintritt ist frei, um Spenden für kulturelle Projekte wird gebeten.