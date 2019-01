Spende Schleswig : Freude über Spende für Sportcamp

Kreissportverband erhält 1000 Euro für das „Sport Camp Schleswig“ von der Town & Country-Stiftung.

16. Januar 2019, 17:59 Uhr

Der Kreissportverband unterstützt jährlich mit dem „Sport Camp Schleswig“ Kinder und Jugendliche, um sie frühzeitig an den Sport heranzuführen und ihnen die Möglichkeit zu bieten, verschiedene Sportarten auszuprobieren. Dieses Engagement wurde jetzt durch die Town & Country-Stiftung mit 1000 Euro gefördert. Mit dem Stiftungspreis setzt sich die Town & Country-Stiftung für benachteiligte, kranke und behinderte Kinder und Jugendliche ein. Sönke Harders (Foto, l.) freute sich über die symbolische Spende von Stiftungsbotschafter Jens Thomas. Die Spende soll für das „Sport Camp Schleswig“ verwendet werden. In dem Camp können Kinder eine selbst gewählte Sportart ausprobieren und eine Woche lang trainieren. Dabei erhalten sie volle Verpflegung. An dem „Sport Camp Schleswig“ beteiligen sich mehrere Sportvereine.