Neues vom TSV Medelby : Freude über Schützhütten für Sportler und Zuschauer beim Vorsitzenden Johannes Harenberg

Vorstandsmitglieder errichteten die von der Aktivregion geförderten Schutzhütten am Fußballfeld.

09. November 2020, 17:38 Uhr

Medelby | Johannes Harenberg, erster Vorsitzender des TSV Medelby von 1953, freut sich über die zwei neuen Schutzhütten am Fußballfeld. Sie sollen bei Regen und Gewitter Schutz für die Spieler und Zuschauer bieten, denn das Spielfeld an der Karrharder Straße liegt am östlichen Rand des Ortes und die Umkleidekabinen der Turnhalle sind knapp 250 Meter entfernt.

Nachdem der alte Sportplatz dem Neubau des Feuerwehrhauses und des Bildungshauses weichen musste, war dem Vorstand schnell klar geworden, dass eine Unterstellmöglichkeit am großen Sportplatz sinnvoll ist.

„Dabei kommen die beiden Hütten ja nicht nur den Sportlern des Vereins zugute, auch die Schule kann diese bei Veranstaltungen auf dem Platz nutzen“, verdeutlicht der erste Vorsitzende.

Immerhin 80 Prozent der Baukosten konnten durch Fördergelder der LAG Aktivregion Mitte des Nordens gedeckt werden. Die Aktivregion bündelte hierzu Mittel der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ mit eigenen Mitteln der LAG auf Initiative des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein.

Um darüber hinaus noch weitere Kosten einzusparen, wurden die beiden Hütten in Eigenregie von Vorstandsmitgliedern des TSV Medelby aufgestellt. Die Sportler dürfte es freuen, wenn sie dann nach der Corona-Zwangspause“ die Hütten für ihre Zwecke nutzen können.