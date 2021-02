Hollingstedt : Freude über Rückkehrer: Erster Storch aus Winterquartier zurück

Am Mittwoch landete der Storch auf seinem Nest in der Straße „Hemäcker“.

Hollingstedt | Der erste Storch ist am Mittwoch in Hollingstedt angekommen. Gegen Mittag landete der Vogel auf seinem Nest in der Straße „Hemäcker“. Kaum war der unberingte Storch auf dem Nest angekommen, begann er, Stöcke und Zweige zu sortieren und suchte anschließen...

