Erich-Kästner-Schule : Freude über mehr Anmeldungen

42 Viertklässer wollen nach den Sommerferien nach Silberstedt wechseln

von shz.de

28. März 2018, 07:00 Uhr

In der jüngsten Sitzung des Amtsausschusses stand die Zukunft der Erich-Kästner-Schule im Mittelpunkt. Für das kommende Schuljahr liegen der Gemeinschaftsschule insgesamt 42 Anmeldungen vor. „Unser Ziel war es, dass eine vier vorne steht, und das haben wir erreicht“, sagte Amtsvorsteherin Petra Bülow. Von den 42 Anmeldungen stammen neun aus der Gemeinde Schuby. Noch im vergangenen Jahr hatte die Schule nur 36 Anmeldungen verzeichnet. Mindestens 40 seien jedoch notwendig, um den Betrieb aufrecht zu erhalten, hieß es bereits, als darüber diskutiert wurde, eine Grundschule in Silberstedt einzurichten, um den Standort der Gemeinschaftsschule zu stärken.

Ab den Osterferien wird eine Ferien-Betreuung für Schüler des Amtes Arensharde an der Erich-Kästner-Schule eingerichtet. „Zunächst handelt es sich um eine Probe, bei der wir feststellen wollen, ob das Angebot wahrgenommen wird“, sagte Petra Bülow. Schulleiter Ulf Raddatz habe Wert darauf gelegt, dass die Betreuung t bereits ab den Osterferien angeboten wird. „Damit möchte er ein Zeichen setzen, das vor allem an die fünften Klassen gerichtet ist“, sagte Petra Bülow. Außerdem erhoffe sich das Amt, dass sich dadurch die Anzahl der Anmeldungen an der Gemeinschaftsschule erhöht.

Die Betreuung, die auch drei Wochen in den Sommerferien angeboten werden soll, wird durch den TSV Silberstedt übernommen. Geplant sei ein Zuschuss von bis zu 1000 Euro pro Woche, um das Projekt zu unterstützen. Offen blieb dagegen zunächst die Frage, wie die An- und Abfahrt der Schüler geregelt werden soll: „Die Eltern müssen sich um den Transport ihrer Kinder kümmern“, erklärte der Leitende Verwaltungsbeamte Ralf Lausen. „Jübek findet das Projekt toll und möchte es gerne unterstützen. Allerdings wird die Gewährleistung der An- und Abfahrt der Kinder schwierig, da die Eltern im Normalfall arbeiten müssen. Möglicherweise könnte man die zwei VW- Busse des Amtes zur Verfügung stellen“, schlug Jübeks Bürgermeister Herbert Will vor. Das Amt möchte jedoch zunächst beobachten, ob der Transport wirklich ein Problem darstellt.

Zwei Mitarbeiter des Instituts für Qualitätsentwicklung an den Schulen Schleswig Holsteins (IQSH) stellten im Amtsausschuss vor, wie die medienpädagogische Entwicklung an den Schulen vorangetrieben werden kann. Ralf Lausen erklärte: „Die Erich-Kästner-Schule ist bereits sehr gut ausgestattet. An den Grundschule müssen wir noch mehr machen.“ Problematisch sei das langsame Internet in der Region. Daher soll geprüft werden, ob die Schulen zuerst an das neue Breitbandnetz angeschlossen werden können.

Neben der technischen Verbesserung wurde auch thematisiert, wie die Räumlichkeiten der Silberstedter Gemeinschaftsschule und der Schubyer Grundschule optimiert werden können. An der Erich-Kästner-Schule sollen größere Räume geschaffen werden. „Eine Begehung hat stattgefunden. Der Bedarf ist durchaus vorhanden“, erklärte Petra Bülow. Die Baumaßnahmen sind für Sommerferien geplant. In Schuby müsse man einige Räume optimieren, die durch Brandschutzmaßnahmen nicht im vollen Umfang genutzt werden können.