Selk und fahrdorf : Freie Fahrt mit Einschränkungen

Rund zwei Monate dauerten die Straßenbauarbeiten an der Kreisstraße 36 in Selk und dem Loopstedter Weg in Richtung Fahrdorf.

von chw

22. Oktober 2018, 18:55 Uhr

Freie Fahrt von Selk nach Fahrdorf: Rund zwei Monate dauerten die Straßenbauarbeiten an der Kreisstraße 36 in Selk und dem Loopstedter Weg in Richtung Fahrdorf: Nun ist die Sanierung der stark beschädigten Fahrbahndecke samt Erneuerung des Fahrradweges weitestgehend abgeschlossen. Die Vollsperrung der Straße wurde nun vom Landesbetrieb Straßenbau aufgehoben. Allerdings gilt hier das Tempolimit von 30 Stundenkilometern – das Anbringen der Straßenmarkierungen steht noch aus. Die Kosten für diese Maßnahmen betragen rund 1 070 000 Euro, die vom Kreis Schleswig-Flensburg getragen und vom Land Schleswig-Holstein gefördert wurden.