Kropp : Freibad geht in die Winterpause

50.500 Besucher nutzten in diesem Jahr das Freibad in Kropp.

Avatar_shz von shz.de

18. September 2019, 14:52 Uhr

Kropp | Nach der Freibadsaison ist vor der Freibadsaison. Nach dem Rekordsommer 2018 war der diesjährige eher durchwachsen. Dies spiegeln auch die Besucherzahlen im Kropper Freibad wider. Zählte man im vergangenen Jahr stolze 69.000 Besucher, waren es in diesem Jahr „nur“ 50.500. „Wir sind trotzdem sehr zufrieden“, sagt Bürgermeister Stefan Ploog.

Ein positiver Trend sei seit drei Jahren bei dem Verkauf der Saisonkarten zu verzeichnen. Als Grund dafür nennt Ploog die stetigen Verbesserungen am und im Geestlandbad. Auf die Frage was die Besucher 2020 erwartet, verrät Stefan Ploog, dass es ein neues Kinderplanschbecken geben wird, welches näher an die schon bestehenden Becken heranrücken wird. „Außerdem wird ein neuer Aufsichtsturm gebaut und es wird weitere Duschen und Umkleidekabinen geben“, freut sich der Bürgermeister. Die Tore des Freibades öffnen sich am 1.Mai 2020 wieder für die Besucher. Ob sich bis dahin etwas an den Eintrittpreisen ändert, steht zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest.