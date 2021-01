Alte Sirene hat ausgedient : Frederik Erdmann: Die neue Sirene können alle in Rügge hören

Die alte Dorfsirene hat nach 57 Jahren ausgedient. Die neue kommt an einen besseren Standort, damit alle Bürger sie hören können.

13. Januar 2021

Rügge | Nach 57 Jahren endete im Dezember der Einsatz der Dorfsirene Typ E57 und an ihre Stelle trat die neue elektronische Sirene des Typs ECI 1200, die künftig im Einsatz sein wird. Nicht nur ihr Ton ist anders sondern auch ihr Standort: Sie steht auf einem Stahlmast in rund 14 Meter Höhe direkt neben der Straße Süderlück unweit des südlichen Dorfausgangs.

Während bei der alten Rügger Sirene der Heulton durch einen Luftstrom erzeugt wurde, generiert die elektronische Sirene ihn mittels Lautsprechern und einem elektronischen Verstärker. „Bis in die 60er Jahre wurden die Feuerwehren manuell durch einen Hornisten (Hornspieler) alarmiert, der aus den Reihen der Feuerwehrkameraden gewählt wurde“, erklärte Rügges stellvertretender Bürgermeister Frederik Erdmann. Später sei man in der ganzen Bundesrepublik bemüht gewesen, Sirenensysteme zur Bevölkerungswarnung zu etablieren. Die Einheitssirenen des Typs E57 dienten seinerzeit auch zur Alarmierung der örtlichen Feuerwehren.

Erdmann, der auch stellvertretender Gruppenführer der Rügger Feuerwehr ist, berichtete zudem, dass es nicht genau überliefert sei, aber um 1963 sei die alte Motorsirene gefertigt und vermutlich im gleichen Jahr auf dem Dach der alten Meierei montiert worden.

„Angesichts der hügeligen Rügger Topographie war der Standort allerdings nie ideal“, sagte er. Es sei immer wieder vorgekommen, dass Kameraden die Sirene nicht gehört haben. Als Beispiel nannte er den bis heute spektakulärsten Brand in der Gegend, als die Saustruper Windmühle einem Feuer zum Opfer fiel. Die geringe Montagehöhe der alten Sirene und eine ungünstige Windrichtung sorgten dafür, dass der Alarm außerhalb des Dorfkerns nicht zu hören war und einige Feuerwehrleute deshalb den Einsatz verschliefen. „Auch wenn heute die Kameraden auch durch Pager alarmiert werden, so gilt das ja nicht für die Einwohner. Von daher ist eine Sirene für den Bevölkerungsschutz sehr wichtig. Man weiß ja nie was kommt“, so Erdmann. Über die neue elektronische Sirene seien sogar Lautsprecherdurchsagen möglich. „Nur das elektrisch simulierte Aufheulen ist vom Ton her erstmal etwas gewöhnungsbedürftig“ , meint er.