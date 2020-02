Kultur im Norden : „Frauenbilder“ ist diesmal das Motto der Glücksburger Konzerte

Den Auftakt der Konzertreihe macht die norddeutsche sinfonietta am 1. März unter dem Titel „Fin de Siècle – Wien um 1900“.

18. Februar 2020, 08:33 Uhr

Glücksburg | Der Verein Glücksburger Konzerte hat sein Programm dieses Jahr unter das Motto „Frauenbilder“ gestellt. Inspiration dazu gab die in Glücksburg aufgewachsene Schauspielerin Reinhild Köhncke. Mit gleichnamigem Programm tritt die 45-Jährige am dritten von insgesamt vier Konzert-Abenden auf am 27. September. Gemeinsam mit Pianistin Maren Donner und Sängerin Sandra Scharen gibt sie Porträts in Wort und Ton von Clara Schumann (1819-1896) und Alma Mahler Gropius Werfel (1879-1964). Obwohl zwischen den beiden Berühmtheiten „Welten liegen“ wie das Trio anmerkt, seien beide Frauen jeweils mit einem der bedeutendsten Komponisten ihrer Zeit verheiratet gewesen.

Um eine Frau geht es auch im Programm der französischen Schauspielerin, Theaterregisseurin und Sängerin Véronique Elling am 15. NOvember. Ihre Themen sind die Schriftstellerin Colette, die Belle Epoque und die Weltausstellung. Am Klavier begleitet Aurélie Namont mit Werken von Debussy, Ravel, Satie, Lili Boulanger und Stravinsky.

Pianistin Marie-Luise Bodendorff, Lehrerin an der Königlichen Hochschule für Musik in Kopenhagen, tritt am 21. Juni mit einem Beitrag zum deutsch-dänischen Freundschaftsjahr auf. Neben erklärenden Texten wird sie „Deutsche und Dänische Meisterwerke“ zum Besten geben. Dazu zählen Werke von Beethoven, Schumann, Friedrich Kuhlau und dessen Schüler Christian Hornemann. Hornemann war Kopenhagener. Kuhlau wurde als Opernkomponist in Dänemark berühmt und zum königlichen Hofkomponisten ernannt.

„Alle vier Veranstaltungen enthalten eine Mischung aus Musik und Literatur“, unterstreicht der Vorsitzende der Glücksburger Konzerte Ralf Suhr. Der ehrenamtliche geführte Verein „Glücksburger Konzerte“ werde durch Kartenverkauf, Mitgliederbeiträge, Sponsoren und Spendengelder finanziert.

Die Konzerte finden jeweils ab 17 Uhr in der Glücksburger Auferstehungskirche statt. Karten für 15 Euro (Mitglieder 10 Euro) sind beim Veranstalter (www.gluecksburger-konzerte.de) oder an den bekannten Vorverkaufsstellen (z.B. SHZ-Ticket Center, Touristinformation) erhältlich.