Vor Kreisparteitag im September : Frank Hansen gibt AfD-Vorsitz ab

Sein Mandat wird Hansen behalten. Als Nachfolger bewirbt sich der Fraktionsvorsitzende im Kreistag, Lambert Gatzen.

31. August 2018, 10:02 Uhr

Schleswig | Wo der nächste Kreisparteitag der AfD Ende September stattfindet, wird aus Angst vor Störungen von der Partei geheim gehalten. Fest steht allerdings schon jetzt, dass die Vorstandswahlen das Gesicht der Partei verändern werden, die bei den Kommunalwahlen im Mai 3,7 Prozent der Wählerstimmen im Kreis erhielt: Der Kreisvorsitzende Frank Hansen wird sich aus persönlichen Gründen nicht wieder zur Wahl stellen, wie er unserer Zeitung bestätigte. Sein Mandat im Kreistag will er jedoch behalten: „Ich bin gewählt worden und werde meine Aufgabe bis zum Ende erfüllen.“

Für seine Nachfolge hat sich Lambert Gatzen beworben. Er ist seit einem Jahr Mitglied der AfD und Fraktionsvorsitzender im Kreistag. Mit der Ankündigung seiner Kandidatur war Gatzen selbst an die Öffentlichkeit gegangen und hatte „grundlegende Änderungen“ angekündigt. Die sollen sowohl im Vorgehen der Partei als auch in der inhaltlichen Arbeit sichtbar werden, teilte Gatzen auf Nachfrage mit. Dass Mitglieder der Partei in der Öffentlichkeit angefeindet und die Namen der Vorstandsmitglieder nicht einmal auf der eigenen Homepage im Internet genannt würden, wolle er durch freundliches und offenes Auftreten ändern. „Man muss den politischen Gegner nicht herausfordern – das möchte ich künftig vermeiden.“

Auf die Frage, ob es in diesem Punkt zu Unstimmigkeiten mit Frank Hansen gekommen sei, antwortete Gatzen: „Politik ist ein schmutziges Geschäft – intern und extern. Aber es muss nicht so weit kommen, dass man nicht mit der Flensburger Oberbürgermeisterin spricht, nur weil man anderer Meinung ist als sie.“

Frank Hansen wollte sich zu Streitigkeiten nicht äußern. „Ich bin froh über jeden, der bereit ist, Verantwortung zu übernehmen“, sagt er.