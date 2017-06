Fotowettbewerb soll die Seele der Region einfangen

vergrößern 1 von 1 Foto: Friedrich Hartung 1 von 1

„Interreg“ ist eine Abkürzung für „europäische territoriale Zusammenarbeit“ und Teil der Struktur- und Investitionspolitik der Europäischen Union. Seit mehr als 20 Jahren werden damit grenzüberschreitende Kooperationen zwischen Regionen und Städten unterstützt, die das tägliche Leben beeinflussen, zum Beispiel im Verkehr, beim Arbeitsmarkt und im Umweltschutz. Um den Gedanken der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und des Zusammenlebens zwischen Deutschland und Dänemark zu fördern, hat das Interreg-Büro in Krusau nun einen Fotowettbewerb unter dem Motto „Ein Bild sagt mehr als 1 000 Worte“ ins Leben gerufen.

„Ziel ist es, Interreg bekannter zu machen sowie die Bürgerinnen und Bürger aus der Region aktiv in das deutsch-dänische Interregprogramm zu involvieren“, sagt die Kommunikationsverantwortliche der Region, Christina Ehlers.

Die Gewinner werden von einer Jury ermittelt, in der unter anderem Regionsrats- und Stadtratsmitglied Hans Philip Tietje sowie Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange sitzen. Als Hauptpreis gibt es 200 Euro und weitere Preise für insgesamt 300 Euro. Dafür muss man dann allerdings auch sein eingeschicktes Fotos der Region für Werbezwecke zur Verfügung stellen.

Die eingereichten Fotos sollen die fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Dänemark widerspiegeln: Kultur, Tourismus, Ausbildung, Energie und Innovation sind die Schlagwörter. „Motive zum Thema Arbeit und Ausbildung, Personen in Aktion, beispielsweise in einem Labor, am Wasser sowie Menschenansammlungen sind auch gerne gesehen“, heißt es in der Ausschreibung. Hauptsache: Die Aufnahmen stammen aus der Region Schleswig–Sonderjylland.

Fotos können ab den 1. Juli bis einschließlich 4. September eingereicht werden. Die Gewinner werden Mitte September ermittelt und daraufhin persönlich informiert. Danach werden die Gewinner auf den Kommunikationsplattformen der Region namentlich veröffentlicht.

Näheres zu den Wettbewerbsbedingungen sind unter der www.interreg5a.eu zu finden.

von Gero Trittmaack

erstellt am 28.Jun.2017 | 17:16 Uhr