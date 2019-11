Ausbildung in Mittenwald : Folke Bo Blunck: Der Geigenbauer aus Rügge

Folke Bo Blunck war nach der Lehre auf der Walz, um sein Handwerk in allen Facetten zu lernen.

18. November 2019, 16:38 Uhr

Rügge | Trotz seines skandinavischen Vornamens ist die Vita von Folke Bo Blunck so gar nicht nordisch verlaufen. Dabei begann seine berufliche Karriere in Flensburg – mit einem Praktikum bei dem Geigenbauer Antonio Menzel. Seine Ausbildung als Geigenbauer absolvierte er im bayerischen Mittenwald, wo dieser Beruf noch relativ häufig vertreten ist.

Sein Zuhause in Rügge erinnert ein wenig an Bullerbü. Eine kleine Siedlung, an den Wald gelehnt, durch eine enge Straße erschlossen. Hier wuchs der handwerklich begabte junge Mann auf. Der Wald war sein Lieblingsspielplatz, dort lag das Material für seine kreativ handwerklichen Fähigkeiten.

In der Duborg Skolen in Flensburg machte er sein Abitur, hatte zunächst keine rechte Berufsplanung, liebte die Musik und machte mit einigen Freunden Folkmusik. Gitarre, Geige, Kontrabass waren seine Instrumente, die immer mehr sein Denken bestimmten und schließlich den Ausschlag gaben, den Beruf des Instrumentenbauers zu erlernen. Der Geruch von Holz und Leim und Lack hatte ihn schon bei Antonio Menzel fasziniert.

Lernen wollte er den Beruf da, wo der deutsche Instrumentenbau seine Heimat hat, in Mittenwald. Seine Bewerbung bei der Staatlichen Berufs- und Berufsfachschule für Musikinstrumentenbau wurde nach einer musikalischen- und handwerklichen Prüfung angenommen. 2011 begann Folke Bo Blunck in Mittenwald seine duale Ausbildung zusammen mit vorwiegend ausländischen Schüler, die aus Asien und Kasachstan kamen. „Im ersten halben Jahr hatte ich schon Probleme, die Lehrer und Ausbilder zu verstehen“, erinnert sich Folke Bo. Für ihn war das musikalisch-handwerkliche Umfeld ein Paradies. 80 Jugendliche – und alle hatten ein Ziel, Instrumente zu bauen und Musik zu machen. Schnell fand sich eine Gruppe, die Straßenmusik machte oder in einer Jazz-Combo spielten.

Feingefühl, Zeit und viel handwerkliches Geschick sind für den Bau eines Musikinstruments erforderlich. Ebenholz, Ahorn und Fichte, mindestens fünf Jahre abgelagert, dienen als Grundlage. Etwa 200 Arbeitsstunden werden benötigt, bis eine Geige ihre Töne von sich gibt. „Es war für mich immer ein bewegender Moment, wenn dem Instrument die ersten Töne entlockt werden konnten“, erinnert sich Folke Bo. Sieben Geigen, eine Bratsche und Gitarren hat Folke Bo in den dreieinhalb Jahren Lehrzeit gebaut.

Nach seiner Lehre und der Rückkehr nach Rügge war ihm die regionale Welt zu klein, er wollte mehr sehen von der Welt, aber auch von der Musik und von seinem erlernten Handwerk.

Im Februar 2015 kletterte er über das Rügger Ortsschild und ging auf die Walz. Das neue, freie Leben stand in den ersten Wochen oben an. In Halle /Saale fand er seinen ersten Betrieb, in dem er als Geigenbauer arbeiten konnte. Einige wenige Wochen Arbeit, dann zog es ihn weiter über viele Stationen und Handwerksbetriebe bis nach Portugal an die Algarve.

Folke Bo Blunck wollte aber vor allem lernen, sehen und erleben, wie erfahrene Instrumentenbauer arbeiten. Gemeinhin sind die Meister auch Künstler und Menschen, die nicht viel über ihre Fähigkeiten reden. „Ich habe viel mit den Augen gelernt“, erinnert sich der Handwerker an seine Zeit bei den Instrumentenbauern in Bayern.

Eine Vertrauensbasis zu schaffen, war für den Norddeutschen immer sehr wichtig, denn jeder Geigenbauer hat sein Geheimnis, das nur bei seiner täglichen Arbeit erkennbar wird. Wirtschaftliches Denken lernte er vor allem bei Schweizer Instrumentenbauern.

Das Resümee seiner Zeit aus der Walz fällt für Folke Bo Blunck deutlich positiv aus. Er hat nicht nur handwerklich viel dazugelernt, sondern auch menschlich – den offenen Kontakt zu Menschen, die Fähigkeit, auf andere zuzugehen. Dass so manch bayerischer Instrumentenbauer auch ein wenig „kauzig“ war, spielte dann keine Rolle mehr.

Folke Bo Blunck hat in Bayern nicht nur Geigenbauer gelernt, sondern auch seine große Liebe gefunden. Seine Lebensplanung sieht jetzt erst einmal drei Jahre in Bayern als Geigenbauer vor. Danach, so seine derzeitige Planung, will er wieder in den Norden kommen. Aber drei Jahre sind eine lange Zeit.