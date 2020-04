Försterei Satrup : Förster Udo Harriehausen verlässt den Wald

Der engagierte Naturschützer wechselt in die Zentrale der Landesforsten in Neumünster. Sein Nachfolger ist der 49-jährige Torsten Bensemann.

16. April 2020, 08:04 Uhr

Mittelangeln | Mit Udo Harriehausen verlässt ein engagierter Förster die Region, um beim Landesforst Schleswig-Holstein in Neumünster eine neue Aufgabe als Sachgebietsleiter Naturschutz zu übernehmen. Für den 47-Jährigen ein Traumjob, hat er doch in den vergangenen 16 Jahren in der Försterei Satrup in Sachen Naturschutz Maßstäbe gesetzt. An vorderster Stelle seiner Bemühungen stand die Erhaltung des Waldes als wichtige ökologische Lebensgrundlage, zugleich war ihm aber auch die Bedeutung als Wirtschaftsfaktor und Erholungsraum für den Menschen bewusst.

Der Herausforderung, die drei Aspekte unter einen Hut zu bringen, stellte sich der Förster, der bei Göttingen auf einem Bauernhof aufwuchs und durch die Nachbarschaft zu einem Förster sehr früh die Bedeutung des Waldes erkannte, mit großem Engagement. Nach dem Studium trat er eine erste Anstellung in Reinhausen an, wechselte anschließend für zwei Jahre nach Sachsen-Anhalt und ging dann 1999 nach Rantzau, wo er Büroleiter eines 8000 Hektar großen Forstamtes wurde. Im Jahr 2004 übernahm Udo Harriehausen die Försterei Satrup mit 1700 Hektar Waldflächen auf unterschiedlichen Standorten von Jochen Schneider.

Der Neue in Satrup freute sich auf die Aufgabe der Waldpflege in Angeln, musste sich aber sehr schnell großen Herausforderungen stellen. Orkan „Christian“ fegte 2013 auch über Angeln und legte alleine im Forstbezirk Satrup 12.000 Festmeter Bäume um. Damals galt es, das verwertbare Holz möglichst schnell den Sägewerken zuzuführen.

Dieses Naturereignis und das einsetzende Eschensterben beschleunigten die bereits begonnene Umgestaltung des Waldes. Dazu gehörte auch die Regulierung des Wasserhaushaltes. War es viele Jahrzehnte üblich, durch Drainagen das Wasser abzuleiten, gab es nun die Vorgabe, Wasser im Wald durch Senken, Teiche und Tümpel zu erhalten, denn der Wald sollte wieder naturnah bewirtschaftet werden. Dazu gehört es auch, Totholzstrukturen im Wald zu belassen, um dadurch Tieren und Pilzen neuen Nährboden zu verschaffen. Noch vorhandene Nadelholzbestände wurden mit Anpflanzungen von Laubbäumen gemischt. Neben den vorhandenen Waldflächen konnten auf zahlreichen Flächen des Forstbezirkes rund 20 Hektar Neuanpflanzungen vorgenommen werden.

Besonders am Herzen hat Udo Harriehausen die Verbreitung des Naturschutzgedanken gelegen. Ob Jugendwaldspiele, Umweltbildung für Junioren bis Senioren, Aktionen mit Kitas und Schulen – der Satruper Förster war stets kreativ und einfallsreich. Mit verschiedenen wissenschaftlichen Einrichtungen wurden Artenschutzprogramme eingeleitet, um so bedrohte heimische Tierarten zu erhalten.

Naturschutz schließt Erholung nicht aus, lautet die Devise von Udo Harriehausen. So ist insbesondere der Rehberger Forst zu einem beliebten Naherholungsgebiet geworden. Wanderwege und Trimm-Dich-Pfad locken heute regelmäßig viele Menschen in den Wald und bieten ihnen die Gelegenheit, in der Natur die Seele baumeln zu lassen.

Die Nachfolge von Udo Harriehausen wird Torsten Bensemann übernehmen. Der 49-Jährige war die vergangenen zehn Jahre Leiter der Försterei und des Jugendwaldheimes Süderlügum. Da Bensemann zunächst in Nordfriesland wohnen bleibt, sucht er in Satrup einen Bürostandort. Er ist zu erreichen unter Telefon 0175-221 18 85 oder per E-Mail an torsten.bensemann@forst-sh.de.