Flötentöne gegen Tornado-Donner

Mit einer sehr ungewöhnlichen Aktion hat gestern die Flensburger Sektion der Deutschen Friedensbewegung in Jagel demonstriert. „Von Bass bis Sopran – gemeinsam gegen Rüstungswahn“ lautete das Motto des Protestes, der sich gegen „die Todesdrohnen“ auf dem Fliegerhorst Jagel richtete. Mehr als ein Dutzend Mal hat die Bewegung in den vergangenen beiden Jahren mehr oder weniger unter Ausschluss der Öffentlichkeit in Jagel demonstriert. Diesmal gab es Unterstützung vom Netzwerk „Lebenslaute“ – 80 Orchestermusiker aus ganz Deutschland, die einmal im Jahr zusammenkommen, um ihre Musik als Aktion zivilen Ungehorsams aufzuführen. 2014 erhielt die Gruppe den Aachener Friedenspreis.

Von Jagel aus seien Tornados nach Syrien gestartet und würden Drohnen im Krieg in Mali gelenkt. „Sie liefern die Ziele zur Bombardierung und Zerstörung. Damit sind die Bundeswehr und das Geschwader in Jagel für viele Tötungen von Zivilisten in Kriegsgebieten mitverantwortlich“, erklärte Ralf Cüpper, der die Veranstaltung angemeldet hatte. „Früher sind wir nach Meyn marschiert, um gegen das Atomwaffendepot zu protestieren. Das gibt es nicht mehr. Jetzt gehen wir nach Jagel und hoffen auf ein ähnliches Ergebnis“, so Cüpper.

Die Polizei und das Geschwader waren vorbereitet, als am Morgen gegen 5.30 Uhr alle neun Einfahrten auf den Fliegerhorst blockiert wurden. „Wir haben die Soldaten und Zivilangestellten zunächst in der Kaserne versammelt und uns dann mit Bussen gemeinsam auf den Weg gemacht“, erklärte Gerd Neas, der Pressesprecher des Geschwaders. Ganz ungestört ging das allerdings nicht. „Die Demonstranten wurden aufgefordert, die Zuwegung freizumachen. Bei Nichtbefolgen wurden sie leicht zur Seite geschoben und teilweise weggetragen“, teilte die Polizei später entspannt mit. Auseinandersetzungen habe es nicht gegeben. Jagel ist nicht Hamburg.

Ihr Ziel, „Sand in die tödliche Maschinerie der Tornado- und Drohnenaufklärung und die direkte Kriegsbeteiligung zu streuen“, erreichten sie zumindest ansatzweise. Bis zum Nachmittag gab es keine Starts und Landungen von Tornados. „Wir hatten durch die Blockade nicht genügend Personal dafür“, erläuterte Neas.

Vor dem verschlossenen Haupteingang, zwischen den dekorativ aufgebockten Jets vom Typ Tornado und Starfighter ging es anschließend sehr gelassen zu. Nur zwei Soldaten ließen sich sehen, blieben aber innerhalb des Zaunes und ließen sich auf kein Gespräch ein. Die Polizei hielt sich ebenfalls im Hintergrund und ließ die Demonstranten gewähren. Während die Vorbereitungen für das Abschlusskonzert liefen, wurde bei bester Laune getanzt und gesungen. Es brauchte nicht viel Fantasie, um sich ans Ende der 1960er Jahre zurück zu versetzen. „Wir sind alle grundsätzlich gewaltfrei“, sagte Ralf Cüpper, der sich zufrieden mit dem Verlauf der Veranstaltung zeigte. Nur die Mengen an Informationsmaterial über „Geheime Kriege“, die Auswirkungen von Fluglärm und Kerosinnebel oder den Cyberkrieg lagen wie Blei auf den Tapeziertischen: Wer da war, gehörte auch dazu und kannte die Argumente längst.

Höhepunkt war das Konzert vor militärischer Kulisse. Es wurde ganz still, als die Profimusiker Händels Chorstück „Seht an“ aus dem Oratorium „Alexander Fest“ und Stücke von Beethoven, Ravel und der Komponistin Emilie Mayer spielten und sangen. In diesem Momenten hätte der Tornado-Fluglärm wirklich gestört.

von Gero Trittmaack

erstellt am 22.Aug.2017 | 10:00 Uhr