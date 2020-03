Trotz offizieller Absage : Fleißige Müllsammler machen Schleswig sauber

Das große Schietsammeln war abgesagt worden – dennoch machten sich mehrere Schleswiger am Sonnabend an die Arbeit.

Avatar_shz von shz.de

15. März 2020, 19:24 Uhr

Schleswig | Wegen der Coronakrise hatte Carsten Petersen vom Holmer Segelverein das für Sonnabendvormittag angesetzte „Schietsammeln“ in Schleswig kurzfristig absagen müssen. Dennoch gab es die Möglichkeit, sich an sechs Standorten in der Stadt mit Müllsäcken und Handschuhen auszustatten und die bereits aufgestellten vier Container einfach mit dem zu füllen, was einem beim Samstagsspaziergang an herumliegendem Unrat so vor die Nase kommt. Und genau das ließen sich mehrere Schleswiger nicht nehmen. „Es ist wichtig, Plastik aufzusammeln, bevor es zerfällt und ins Meer gerät oder von Vögeln zum Nestbau genutzt wird“, sagte Petersen.

Vor dem Bahnhof spazierten – mit Mülltüten ausgestattet – Isabell Schmiedel-Hoffmann und ihr Mann Holger Hoffmann sowie Annelie Dose herum. Besonders häufig fummelten sie Zigarettenstummel vom Boden. In den nahen Grünanlagen fand Hoffmann innerhalb von zehn Minuten Müll, der eine mittelgroße Einkaufstasche halb füllte.

Erich Ewert war derweil mit Patenkind Jonas unterwegs. „Wir nehmen uns den Spielplatz der Bugenhagenschule vor, denn da spielt Jonas selbst gern. Anschließend gehen wir noch die Strecke bis zum Busdorfer Teich“, erklärte Ewert. Am Spaziergang bei herrlichem Wetter hatten sie ihren Spaß, und das gleichzeitige Aufsammeln von Müll fühlte sich für beide sehr sinnvoll an.

Um das hintere Bahnhofsgelände von Müll und Plastik zu befreien, reichte ein kleiner Spaziergang nicht. Von Klamotten bis Autoreifen stapelt sich dort Unrat. „Wir werden uns mit dem Eigentümer in Verbindung setzen“, so Petersen. Ebenfalls erschreckend war der Fund eines ungewöhnlich großen Haufens leerer Kabelummantelungen an anderer Stelle. Petersen vermutete hier die Hinterlassenschaften eines Kupferdiebes und setzte sich mit der Polizei in Verbindung.

An die 70 Menschen, schätzte er, waren am Sonnabend nun auf eigene Faust in ganz Schleswig unterwegs, um die Natur vom Müll zu befreien. Mit dabei war zum Beispiel auch Jeanette Günther. „Ich freue mich über ein sauberes Schleswig und mache deshalb hier mit. Als ich vor 50 Jahren noch in Köln lebte, fing ich damit an“, sagte sie. „Diese Sammelaktionen sind als Idee zu verstehen, die anstecken soll. Wenn jeder am Tag zwei Stücke Müll aufsammeln würde, dann wäre viel bewegt“, befand Carsten Petersen.