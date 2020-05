Flaute in der Wald- und Naturkita

Nur ein Kind nutzt in Nieby die Notbetreuung im Bauwagen auf der Streuobstwiese von Falshöft

20. Mai 2020, 16:56 Uhr

NIEBY | Vom Strand stapfen zwei Frauen mit einem Kind in ihrer Mitte hinauf zur Obststreuwiese von Falshöft und steuern den Bauwagen dort an. „Wir sind der Kindergarten“, rufen Marion Swoboda aus Unewatt und Birgit Neumann aus Niesgrau, zuständig für den Wald- und Naturkindergarten Geltinger Birk. Mit dabei haben sie den vierjährigen Benni aus Gelting, derzeit das einzige Kind in ihrer Obhut. Angesagt ist für ihn eine Notbetreuung. Die beiden Frauen tragen es mit Fassung.

Normalerweise wuseln 17 Jungen und Mädchen auf der Wiese und am Strand – zwei stehen auf der Warteliste, so dass sie eigentlich mit 19 Kindern unterwegs wären. Doch das änderte sich schlagartig Mitte März. Der Wald- und Naturkindergarten musste angesichts der Corona-Krise dichtmachen. Möglich ist nur wie auch in anderen Kindergärten die sogenannte Notbetreuung, also für Kinder von Eltern mit systemrelevanten Berufen oder von Alleinerziehenden.

Erst vor wenigen Tagen ist der Kindergarten mit seinem Bauwagen von seinem Winterquartier in Niebywesterfeld nach Falshöft umgezogen – so wie jedes Jahr. Marion Swoboda und Birgit Neumann haben die Corona-Zwangspause genutzt, um den Wagen, der als Unterschlupf bei schlechtem Wetter dient, neu zu streichen. Wann es wieder richtig losgeht? Beide Frauen sind gespannt und sehnen den Wiederbeginn herbei.

Eigentlich hatte der „Outdoor“-Kindergarten 2020 sein zehnjähriges Bestehen Ende August mit ehemaligen Kindern und deren Anhang sowie Unterstützern feiern wollen. Doch darauf wird verzichtet. Stattdessen wird der Kindergarten, ein Jahr später – Ende August 2021 – feiern, dann: „Zehn plus Eins“.

Der Einzugsbereich Wald- und Naturkindergarten ist groß und erstreckt sich von Kappeln bis Norderbrarup, von Nieby bis Niesgrau. Marion Swoboda und Birgit Neumann sind glücklich, dass sich ihr Konzept – Natur mit allen Sinnen erleben, erfahren und begreifen – durchgesetzt hat. Sie und die Kinder sind nicht nur im Wald, sondern auch am Strand unterwegs: Natur pur. Spielgeräte brauchen sie nicht, hier ein Seil, dort eine Schaufel – mehr nicht, denn die Natur liefert alles, was wichtig ist: Blätter, Sand, Steine und auch „Matsche“. Wichtig ist, die Fantasie anzuregen, und da lassen die Jungen und Mädchen sich nicht lange bitten. Und weil das so ist, machen sich die beiden Frauen zusammen mit Benni zurück von der Obststreuwiese in Falshöft auf den Weg zum Strand. Da gibt es für den kleinen Jungen viel zu entdecken, und das macht nicht nur ihm, sondern auch Marion Swoboda und Birgit Neumann Spaß. Noch mehr Spaß wird ihnen das alles bereiten, wenn bald auch die anderen Kinder wiederkommen und in das besondere Kindergarten-Leben eintauchen.