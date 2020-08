Husby : Fidelitas lebt! Erstes Chortreffen nach mehr als 150 Tagen

Husbyer Gesangverein kam corona-bedingt im Dorfpark zusammen – nach einem Rückblick wurde auch gesungen.

Avatar_shz von shz.de

18. August 2020, 08:29 Uhr

Husby | Nach gut 150 Tagen traf sich der Husbyer Gesangverein Fidelitas wieder am üblichen Montag. Das Programm war aber anders. Von der Pastoratsscheune führte Bürgermeister Hans Christian Matzen die Sängerschar zu einem Dorfrundgang mit Erläuterungen zu dem Heizkraftwerk, das erweitert werden soll und zum neu gestalteten Dorfpark. Hier hatte der Festausschuss eine große Runde mit Bänken aufgebaut und für kühle Getränke gesorgt.

Der 1. Vorsitzende Reinhard Hans gab einen Rückblick auf die von der Covid-19-Pandemie stark beeinflussten Zeit der vielen Absagen und der „sozialen Distanz“.

Wie geht es nun weiter? Der Vorsitzende regte an, künftig am ersten Montag im Montag sich wieder im Rahmen der hygienischen Möglichkeiten zu treffen.

Es gab viel Schnack. Renate Prüß, die das Treffen des Chores angeregt hatte, berichtete, dass ihr die vertraute Nähe der Chorgemeinschaft gefehlt habe. Karin Bugislaus (Akkordeon) und Chorleiter Christoph Adamus (Gitarre) stimmten Volkslieder und Schlager an und so klang dann auch der Gesang des Chores durch den abendlichen Dorfpark, der in eine romantische Stimmung tauchte, als es hieß: „Guten Abend, gut Nacht“. Fidelitas lebt.