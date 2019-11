Großendwiehe/Lindewitt : Feuerwehrchor Sillerup spendet Überschüsse für die Jugend

Schon seit Jahren spendet der Feuerwehrchor Sillerup die Überschüsse aus seinen Konzerten.

12. November 2019, 15:00 Uhr

Großenwiehe | Es ist seit Jahren gute Tradition, dass der Feuerwehrchor Sillerup die Überschüsse aus seinen öffentlichen Konzerten gemeinnützigen Zwecken im Bereich Großenwiehe/Lindewitt zugute kommen lässt. Diesmal wurden die jungen Kameraden der Jugendfeuerwehr Großenwiehe bedacht. „Ihr habt uns bei unserem Jubiläumskonzert tatkräftig mit dem Parkplatzdienst und Verkehrslenkung unterstützt und anschließend das ganze Gelände um die Mehrzweckhalle gesäubert“, bedankte sich Walter Ebsen für den Feuerwehrchor und überreichte eine Spende über 500 Euro. Chorleiter Peter Hansen entschuldigte sich beinahe, dass es nicht mehr sei. „Dieses große Konzert hat doch hohe Kosten gehabt“, sagte er.

Jugendgruppenleiter Michael Maaß nahm die Spende dankbar an, habe man doch so einiges vor. „Vielleicht verwenden wir die Spende für Atemschutzübungsgeräte für Kinder“, meinte er.

Von der Öffentlichkeit fast unbemerkt blieb in diesem Jahr eine weitere Spende über 1700 Euro, mit der die Kitas und die Schulen in Großenwiehe und Lindewitt bedacht wurden. Damit sollte die Aktion „Kinder in Bewegung“ unterstützt werden.

„Wir haben für alle Bereiche unserer Gruppen etwas angeschafft, von den Wald- bis zu den Krippengruppen, von Jongliertüchern über verschiedene Bälle bis zu Rhythmikreifen“, sagte Christiane Clausen, Leiterin der Kita Lindewitt, mit einem großen „Dankeschön“ an den Feuerwehrchor Sillerup. Die Kitas in Großenwiehe haben Geräte für die Bewegungshalle angeschafft, die Schule führte von ihrem Anteil ein größeres Bewegungsprojekt durch.