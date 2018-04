Schleswig/haddeby : Feuertaufe bestanden

Eine Übung an der Bugenhagenschule bildet erfolgreichen Lehrgangs-Abschluss für 22 neue Brandschützer aus Schleswig und Haddeby.

30. April 2018

Das Blaulicht lockte am Freitagabend viele Neugierigen an den Schulhof der Bugenhagenschule. Dabei war aber schnell klar, dass das Gebäude nicht wirklich in Flammen stand, vielmehr waren die Feuerwehren aus Schleswig und Haddeby zu einer gemeinsamen Übung ausgerückt – und zwar zur Abschlussübung der Brandschützer, die an den vorausgegangenen Ausbildungslehrgängen zum Truppmann- und Truppführer teilgenommen hatten.

In der gemeinsamen Ausbildung des Feuerwehr-Nachwuchses arbeitet die Schleswiger Feuerwehr seit vielen Jahren mit den Brandschützern des Amtes Haddeby zusammen. Nach dem umfangreichen Lehrgang in Theorie, Praxis und Erster Hilfe waren die 22 Teilnehmer nun angetreten, um ihr frisch erlerntes Wissen und ihr Können vor Ausbildern und Zuschauern unter Beweis zu stellen. Entsprechend groß war bei einigen die Aufregung.

Der Prüfungsparcours offenbarte eine hohe Anforderung, schließlich hatten die Nachwuchskräfte mit der Personenrettung mit Einsatz der Schleifkorbtrage aus luftiger Höhe, der Bergung von Verletzten aus einem verunfallten Auto, dem Löschangriff am Gebäude sowie den Rettungseinsätzen als Ersthelfer eine Menge zu tun. „Für die 22 Brandschützer war das eine sportliche Anforderung. Jeder wusste, was er zu tun hat“, lobte Gerhard Nörenberg, Fachwart des Kreisfeuerwehrverbandes, der das Geschehen mit wachsamen Augen verfolgte.

Vor allem Team-Arbeit war gefragt, denn zum Beispiel im Umgang mit der rund 30 Kilo schweren Hydraulik-Schere und dem ebenso schweren Spreizer geriet so mancher der Teilnehmer in der technischen Hilfeleistung an die eigene körperliche Belastungsgrenze. Aber alle passten aufeinander auf – und alle Akteure meisterten ihren Auftrag zügig und geordnet.

Bei der Manöverkritik im Feuerwehrgerätehaus am Erdbeerenberg fanden Kreisbeauftragter Nörenberg und Schleswigs Wehrführer Sönke Schloßmacher lobende Worte. „Das war eine gelungene Abschlussübung. Diese zeigt, dass Ihr eine solide Ausbildung erhalten und nun den Gesellenabschluss der Feuerwehr erreicht habt“, sagte Schloßmacher. Große Anerkennung für die Leistung gab es ebenso von Schulleiterin Maike Rickertsen, die die Übung gemeinsam mit Hausmeister Thomas Berndt verfolgte. „Es ist schön zu wissen, dass wir hier so ein gutes Feuerwehrteam haben, das im Ernstfall unser Leben rettet“, meinte Rickertsen. Auch einige der Schüler der Bugenhagenschule verfolgten die Übung, die ja schließlich in ihrem Schulgebäude und auf ihrem Schulhof stattfand. „Neben der Faszination der Feuerwehrfahrzeuge interessierten sich die Kinder vor allem dafür, wie die Zusammenarbeit der Einsatzkräfte hier funktioniert“, sagte die Schulleiterin. Wehrführer Schloßmacher und der federführende Ausbildungsleiter Jens Kreinfeldt dankten ihrerseits der Schulleiterin für die gute Zusammenarbeit.