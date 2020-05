Feuer im Umspannwerk

Avatar_shz von

03. Mai 2020, 15:26 Uhr

Handewitt | Im Umspannwerk in Jarplund kam es am Freitagabend gegen 19.30 Uhr zu einer Explosion und einem Brand an einem Stromwandler. Bevor die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Weding und Jarplund ihren Löscheinsatz beginnen konnten, mussten zunächst Techniker den Brandbereich stromfrei stellen. Das Feuer war nach wenigen Minuten gelöscht. Eine direkte Auswirkung auf die Stromversorgung der Flensburger Haushalte hatte der Schaden nach ersten Informationen nicht. Die Ursache für die Explosion des Wandlers ist noch unklar.