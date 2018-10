Großeinsatz in Silberstedt: Bei Flexarbeiten geriet eine Trocknungsanlage in Brand.

von Sebastian Iwersen

05. Oktober 2018, 12:48 Uhr

Silberstedt | Ein Feuer auf dem Gelände einer Biogasanlage in Silberstedt (Kreis Schleswig-Flensburg) hat am Freitagmorgen einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst.

Am frühen Freitagmorgen gegen 8.15 Uhr wurden die freiwilligen Feuerwehren aus Silberstedt, Jübek, Esperstoft, Sollerup und Bollingstedt zu einem Feuer nach Silberstedt alarmiert. Laut des Betreibers Jürgen Fey war auf dem Gelände einer Biogasanlage eine Trocknungsanlage bei Flexarbeiten in Brand geraten. Die Maschine sei dafür zuständig, Gülle zu trocknen (einzudicken), so Fey.

Ein leerstehendes Gebäude, direkt neben dem Feuer, wurde ebenfalls beschädigt. Die Trennfolie geriet in Brand und verursachte eine erhebliche Rauchentwicklung. Das Material aus der Brandgeschädigten Anlage laufe in eine Sickergrube und richte keinen Umweltschaden an, so Wehrführer Diedrichsen. Es wurden Spezialkräfte des Gefahrgut-Löschzuges aus Schleswig angefordert.

Der Sachschaden wird laut Betreiber Jürgen Fey auf rund 250.000 Euro geschätzt. Personen und Tiere kamen bei dem Feuer nicht zu schaden.

