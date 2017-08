Baltic Open Air : Fette Beats statt Fluglärm

vergrößern 1 von 1 Foto: jensen 1 von 1

„Das ist ein richtig toller Boden hier.“ Daniel Spinler gerät ins Schwärmen, als er gestern Mittag über die Koppeln läuft, auf denen er am nächsten Wochenende das Baltic Open Air (BOA) veranstalten wird. „Richtig fest, auch nach dem Regen.“ Die ersten Zelte für das Rockfestival stehen schon. Mit Flatterband sind die Flächen abgesteckt, auf denen die Bühnen aufgebaut werden sollen. „Das hier ist eine der besten Festivalflächen in ganz Deutschland“, sagt Spinler, ehe er eine Gesprächspause einlegen muss, weil ein Tornado im Landeanflug auf den nahen Fliegerhorst in Jagel dicht über seinen Kopf hinwegdröhnt. In gerade einmal 1500 Metern Entfernung beginnt die Landebahn. „Ab Mittwoch ruht der Flugverkehr“, verspricht er, nachdem der Lärm verklungen ist. Das ist allein schon aus Sicherheitsgründen erforderlich, denn am Eingang wird dann ein 50 Meter hohes Riesenrad aufgebaut. Das BOA bietet viel mehr als nur Musik von Top-Acts wie Doro Pesch, Frei.Wild, In Extremo oder Guildo Horn. Hier – auf 70 Hektar Feldern zwischen Busdorf und Selk – ist viel mehr Platz auf der Schleswiger Freiheit, wo das BOA in den vergangenen Jahren stattfand. Platz nicht nur für drei Bühnen und das Riesenrad, sondern auch für eine ausgedehnte Campingfläche, für Parkplätze, für eine Bungeesprung-Anlage und als neue Attraktion ein Mittelalterdorf wie bei den Wikingertagen.

Der Umzug raus aus der Stadt war genau die richtige Entscheidung, meint Spinler. Nicht nur, weil hier viel mehr Platz ist als auf der Freiheit, sondern auch weil die Haddebyer Amtsverwaltung und die Gemeinden Busdorf und Selk, über deren Gebiete sich das Gelände erstreckt, ihn und seine Mitarbeiter unterstützen, wo immer es geht. „Das läuft anders als in Schleswig.“ Kaum hat Spinler das gesagt, da kommt zum Beweis Haddebys leitender Verwaltungsbeamte Ralf Feddersen im Elektromobil aufs Gelände gerollt, um nach dem Rechten zu schauen. Zu bereden sind nur noch Kleinigkeiten. Das Verkehrskonzept steht schon lange. Die erwarteten 15 000 Festivalbesucher sollen den Parkplatz von Selk aus über die Straße „Am Königshügel“ anfahren. Die Zufahrt über die B 77 am Gewerbegebiet Wikingerland ist gesperrt. Damit soll sichergestellt werden, dass es hier nicht zu Problemen am Bahnübergang kommt. Shuttlebusse verkehren regelmäßig zwischen dem Festivalgelände und dem Schleswiger ZOB und halten auch in Busdorf am Edeka-Markt Fick sowie am Schleswiger Bahnhof.

Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen – aber auch da ist Daniel Spinler zuversichtlich. Die Meteorologen rechnen für das nächste Wochenende mit einem leicht bewölkten Himmel und Tagestemperaturen um die 20 Grad. Und wenn sie irren sollten? Regenwetter wird dem Veranstalter keine schlaflosen Nächte bereiten. „Ein Desaster wie damals auf den Königswiesen werden wir hier nicht erleben“, sagt er. Damals, das war 2011 bei seinem ersten BOA, als Spinler die gewaltigen Schäden, die im Dauerregen auf den Rasenflächen im Stadtpark entstanden waren, auf eigene Kosten reparieren musste. Noch einmal tritt er liebevoll aufs Gras. „30 Zentimeter Mutterboden – und darunter ist Sand. Das ist ideal.“

>Das vollständige Festivalprogramm auf www.baltic-open-air.de

von Ove Jensen

erstellt am 19.Aug.2017 | 17:29 Uhr