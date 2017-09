Auf der freiheit : Ferienwohnungen-freie Zone

vergrößern 1 von 1 Foto: wim 1 von 1

von Sven Windmann

erstellt am 27.Sep.2017 | 08:00 Uhr

Es gibt sie doch noch, die Groko. Diesen Eindruck konnte man zumindest bei einem Beschluss, der am Montag auf der Tagesordnung der Ratsversammlung stand und um den dann heftig gerungen wurde, gewinnen. Denn als es darum ging, Ferienwohnungen auf der Freiheit zu untersagen, waren sich SPD und CDU einig – während sich SSW, Grüne und die Vertreter von FDP und Wählergemeinschaften dagegen aussprachen.

Bereits im Bauausschuss hatte das Thema kürzlich für Diskussionen gesorgt. Anlass waren Beschwerden von Anwohnern darüber, dass es auf der Freiheit einige wenige Ferienwohnungen gibt. Sie berufen sich darauf, dass der Stadtteil ein reines Wohngebiet sein soll. Diesen Faden nahmen die Vertreter von SPD und CDU nun noch einmal auf. „Das wollte die Ratsversammlung von Anfang an so haben. Wenn wir dort jetzt Ferienwohnungen erlauben, würden wir den gesamten Charakter der Freiheit verändern. Das ist dort ein lebendiger Stadtteil geworden“, meinte SPD-Ratsherr Jürgen Lorenzen und fügte an: „Ferienwohnungen an dieser Stelle der Stadt, das passt einfach nicht.“

Genau diese Argumentation stieß bei den Gegnern des Beschlusses auf massiven Widerstand. „Wo bitteschön passt es denn besser hin als auf die Freiheit? Das ist doch eine der besten Lagen der Stadt, gerade für Touristen“, meinte Harry Heide vom SSW und legte nach: „Wenn wir da jetzt Ferienwohnungen verbieten, machen wir das dann bald in ganz Schleswig?“ Das mache alles keinen Sinn. Die Stadt habe in den vergangenen Jahren so viel an Industrie verloren, deshalb müsse man eigentlich viel stärker auf den Tourismus setzen. In die selbe Kerbe schlug Jürgen Wenzel von der FDP, der sichtlich erbost ans Mikrofon im Ständesaal trat. Es sei doch von Anfang an der Plan gewesen, dass die Freiheit touristisch erschlossen werde, meinte er und verwies auf die – inzwischen gescheiterten – Pläne, dort ein großes Hotel, einen Binnenhafen und eine Therme zu bauen. Da könnten doch ein paar Ferienwohnungen nicht stören, so Wenzel. Und BfB-Ratsherr Ingo Harder, Arne Olaf Jöhnk von den freien Wählern und Johannes Thaysen von den Grünen warfen sowohl der Verwaltung, die den Antrag gestellt hatte, als auch SPD und CDU vor, durch das Verbot Touristen bewusst auszuschließen. „Wirtschaftsfeindlicher und tourismusfeindlicher kann man ja gar nicht argumentieren“, sagte Thaysen und fügte dann in Richtung der Anwohner an, dass diese doch von Anfang an gewusst hätten, dass die Freiheit auch Gäste von außerhalb anlocken sollte. „Da waren doch ganz andere Dinge geplant.“

Am Ende nützte all der Protest nichts. Denn 18 Stimmen von SPD und CDU reichten dazu, den B-Plan zu ändern und damit Ferienwohnungen im westlichen Bereich der Freiheit zu untersagen. Das, so betonte CDU-Ratsherr Helge Lehmkuhl, sei ohnehin nur eine Formalie gewesen. „Man hat sich damals bewusst zu diesem Schritt entschieden. Das, was wir heute beschließen, ist nur eine Ergänzung dessen. Deswegen verstehe ich die ganze Aufregung nicht.“ Vielmehr sei die Entscheidung, in dem betroffenen Bereich Ferienwohnungen zu verbieten, allein schon deshalb richtig, „damit die Häuser dort nicht zu reinen Anlageobjekten werden“, betonte Lehmkuhl – und erntete damit zustimmendes Tischklopfen von der SPD-Fraktion.