Landesmuseen : Ferienspaß-Angebote auf Schloss Gottorf

Blumen malen wie ein echter Künstler oder das Geheimnis der Moorleichen entschlüsseln – das können Kinder in den Osterferien auf Schloss Gottorf.

von sn

04. April 2018, 07:46 Uhr

Während der Osterferien bieten die Landesmuseen ein abwechslungsreiches Programm für Kinder und Familien an.

>Los geht es am morgigen Donnerstag von 11 bis 13 Uhr. Dann heißt es: „Mit GPS dem Osterhasen hinterher“ für Kinder von acht bis zwölf Jahren. Bei Umbauarbeiten am Schloss wurde eine Schatzkarte gefunden, die dort schon vor Jahrhunderten von einem Herzog versteckt worden sein muss. Die Karte ist ziemlich geheimnisvoll, was bedeuten diese ganzen Zahlen? Sind das etwa Koordinaten? Wie also den Schatz finden? Nun ist die Hilfe der Jungen und Mädchen gefragt! Mit GPS-Geräten geht es auf Schatzsuche. Kosten: acht Euro pro Kind.

> Weiter geht es am Sonntag, 8. April, von 12 bis 15 Uhr mit dem „Thementag Barock“ und einem Tänzchen mit Prinzessin Anna Dorothea. Das Angebot ist offen für alle Museumsbesucher. Wer an diesem Sonntag Schloss Gottorf besucht, wird auf seinem Rundgang hier und dort auf die barocke Prinzessin Anna Dorothea treffen. Die sechste Tochter des Herzogs Friedrich III. verbrachte ihr ganzes Leben auf Schloss Gottorf. Sie berichtet den Besuchern spontan und ohne gebuchte Führung vom höfischen Alltag aus dem 17. Jahrhundert – und wer mag, darf sogar mit ihr ein barockes Tänzchen wagen. Eine Anmeldung nicht erforderlich.

> Für Kinder von acht bis zwölf Jahren wird am Donnerstag, 12. April, von 14 bis 16 Uhr dem „Geheimnis der Moorleichen“ nachgespürt. In der Rolle eines Archäologen lüften die Kinder das Geheimnis der 2000 Jahre alten Moorleichen: Wer waren diese Menschen? Wie sind sie überhaupt dorthin gekommen? Naturwissenschaftliche Experimente zeigen, was Forscher über das Moor wissen und warum die eisenzeitlichen Moorleichen so gut erhalten sind. Kosten: acht Euro pro Kind.

>„Blumen – Zeichnen, Malen, Drucken“ ist der Titel eines Kunstworkshops für Großeltern mit Enkeln am Sonntag, 15. April, von 13 bis 15 Uhr. Der derzeit in einer Sonderausstellung präsentierte Klaus Fußmann und viele andere Maler haben immer gerne Blumen dargestellt. An diesem Nachmittag kommen Großeltern mit ihren Enkeln ins Atelier, um gemeinsam zu zeichnen, zu malen und mit einfachen Druckverfahren Blumenbilder zu erarbeiten. Erfahrung ist dafür nicht notwendig, Neugier, Experimentierfreude und geeignete Kleidung sollten mitgebracht werden. Kosten: zehn Euro für Großeltern, sechs Euro für Kinder.

Anmeldung für die Ferienspaß-Aktionen unter Tel. 04621/813-333 oder E-Mail an service@landesmuseen.sh.