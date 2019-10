Schleswig : Ferienprojekt in der Dannewerkschule

Raketen-Werkstatt, Filmprojekt, Funken wie die Profis: Hier können Kinder viel erleben.

Avatar_shz von Joachim Pohl

08. Oktober 2019, 17:46 Uhr

Schleswig | In den Herbstferien findet an der Dannewerkschule wieder ein Ferienprojekt in Kooperation mit der Stadt Schleswig und dem Jugendzentrum statt. Unter der gemeinsamen Leitung von Studenten, Künstlern, Trainern und IT-Spezialisten können Schüler aller Schleswiger Schulen und von den Schulen aus dem Umland an unterschiedlichsten Angeboten teilnehmen. Highlights in diesem Jahr sind die Raketen-Werkstatt, „Funken wie die Profis“ und das Filmprojekt.

Besonders kreative Ideen und handwerkliche Fähigkeiten sind auch im Schulgarten oder beim Brettspiele-Workshop gefragt. In der Sporthalle werden diverse Ballsportarten angeboten, und in der Küche werden Muffins und andere Köstlichkeiten zubereitet.

Das Projekt findet vom Montag, 14., bis Freitag, 18. Oktober, von 9 bis 13 Uhr in der Dannewerkschule statt. Die Präsentation der Projekte findet am Freitag, 18.Oktober, ab 14 Uhr in der Mensa statt. Die Teilnahme ist für alle Mädchen und Jungen kostenlos, alle Materialien werden gestellt und auch ein kostenfreies Frühstück ist inbegriffen.

Info-Flyer mit Anmeldebögen wurden an den Schleswiger Schulen und im Jugendzentrum verteilt, eine telefonische Anmeldung ist aber auch im Sekretariat der Dannewerkschule unter 04621 / 382 02 50 möglich.

Besonders bedanken möchten sich die Organisatoren bei den Schleswiger Sponsoren (Friedrichsberger Bürgerverein, DRK), die es ermöglicht haben, dass der „Talent-Campus“ durch ein eigenes Ferienangebot in Schleswig ersetzt werden konnte.