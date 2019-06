Schleswig : Ferienhäuser für die Freiheit

Das Investoren-Ehepaar Lüttmer plant die Bebauung des Areals rund um den ehemaligen Pionierhafen der Bundeswehr.

von Alf Clasen

14. Juni 2019, 15:37 Uhr

Schleswig | Seit Jahren ist der mittlere Teil der Freiheit eine Brache, garniert mit einigen unansehnlichen Schutthaufen. Jetzt gewinnt die Entwicklung der Konversionsfläche mächtig an Fahrt. Das Schleswiger Investoren-Ehepaar Hanno und Marie-Luise Lüttmer will rund um den ehemaligen Pionierhafen der Bundeswehr Eigentums- und Ferienwohnungen bauen. Ein Yachthafen mit zehn schwimmenden Ferienhäusern verleiht dem Projekt ein besonderes Flair.

Der Kaufvertrag für das 33.000 Quadratmeter große Areal soll in den nächsten Tagen unterzeichnet werden. Verkäuferin ist die „Top-Immobilien GmbH“, für die Thorsten Rupp, einst Generalbevollmächtigter der Entwicklungsgesellschaft Team Vivendi, verantwortlich zeichnet. „Ich habe schon seit drei Jahren Interesse an der Fläche“, erklärt Marie-Luise Lüttmer. Unter anderem die ungeklärten Eigentumsverhältnisse hätten einen Kauf bislang jedoch verhindert. Rupp habe großen Anteil daran, dass dieser „Flickenteppich“ jetzt zusammengeführt werden konnte, ergänzt Hanno Lüttmer.

Am nächsten Mittwoch (ab 16.30 Uhr im Rathaus) wird sich der städtische Bauausschuss in öffentlicher Sitzung mit dem Projekt befassen. Dann wollen die Kommunalpolitiker über die Aufstellung des entsprechenden Bebauungsplans Nr. 103 entscheiden. Dieser umfasst auch die nördlich des Lüttmer-Projekts gelegene Fläche. Dort – zwischen A.P.-Møller-Schule im Westen und der „Heimat“ im Osten – plant die HP & P-Gruppe aus Gießen schon seit längerem den Bau eines Seniorenheimes sowie weiterer Wohnhäuser. Zudem wollen die Stadtwerke auf der Fläche neben dem Yachthafen künftig ihren jetzt noch am Stadthafen postierten Schiffskran aufstellen.

In der Politik stößt das Vorhaben der Lüttmers überwiegend auf Zustimmung. Im Detail werde seine Fraktion zwar erst am Montag über das Projekt beraten, sagt Bauausschuss-Vorsitzender Stephan Dose auf SN-Nachfrage. „Aber die touristische Nutzung finden wir auf jeden Fall gut.“

Der stellvertretende Ausschussvorsitzende Helge Lehmkuhl (CDU) geht schon einen Schritt weiter: „Ich finde die Idee super und würde mich freuen, wenn sie umgesetzt werden würde.“ Schön sei dabei auch, dass es sich um Investoren aus Schleswig handele, die erfahrungsgemäß hielten, was sie versprechen. Das Ehepaar Lüttmer hat im westlichen Teil der Freiheit bereits den „Flieger“ gekauft und zu einem Ärztehaus umgebaut.

Der Bauausschuss hatte im Vorfeld darauf gedrängt, dass der vorgesehene Schleiwanderweg entlang des Pionierhafens verlaufen soll und nicht etwa weiter nördlich. Es sei mit der jetzigen Planung „ein vernünftiger Kompromiss gefunden worden, findet Marie-Luise Lüttmer.

Einzig die Grünen, die gestern Nachmittag nicht für eine Stellungnahme erreichbar waren, haben dem Vernehmen nach Vorbehalte gegen das Projekt – vor allem wegen der Höhe der viergeschossigen Gebäude. Was wiederum CDU-Mann Helge Lehmkuhl nicht nachvollziehen kann. „Wir sind schließlich in einer Stadt“, betont er. Er gehe jedenfalls davon aus, dass es im Bauausschuss eine Mehrheit für das Konzept geben wird.

Die Lüttmers hoffen, dass sie in einem Jahr mit den Arbeiten beginnen können und dass zuvor gleichzeitig mit dem Bauleitplanverfahren die Erschließung des Geländes erfolgt. Als erstes soll dann die Hafenmole errichtet werden. „Wir alle wollen die Haufen auf der Freiheit endlich wegschieben“, sagt Hanno Lüttmer.