Reformations-Jubiläum im Dom : Feierlicher Abschluss des Lutherjahres

von Alf Clasen

erstellt am 01.Nov.2017 | 10:25 Uhr

Mit solch einem Andrang hatte nicht einmal die Kirche selbst gerechnet. Die 800 Liedblätter, die man gedruckt hatte, waren bereits eine Viertelstunde vor Beginn des Gottesdienstes vergriffen – und zu dem Zeitpunkt strömten noch immer Menschen in den Schleswiger St.-Petri-Dom. Schließlich besuchten gestern Nachmittag annähernd 1000 Gläubige aus dem Sprengel Schleswig und Holstein die zentrale Abschlussveranstaltung zum Lutherjahr und verliehen ihr einen würdigen Rahmen. Unter den Gästen befanden sich zahlreiche hochrangige Vertreter aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik, darunter Ministerpräsident Daniel Günther, Landtagspräsident Klaus Schlie (beide CDU) und SPD-Landtagsfraktionschef Ralf Stegner. Auch Geistliche aus der dänischen Kirche und der englischen Partnerdiözese Ely waren nach Schleswig gekommen.

In seiner Predigt nannte Bischof Gothart Magaard Martin Luthers Thesenanschlag vor 500 Jahren den Inbegriff der mutigen Bereitschaft eines Mönchs, mit seiner Kirche, mit Papst und Kaiser um die Wahrheit und die Freiheit des Glaubens zu streiten. Luther habe damals erkannt, „dass da einer ist, der um und für uns ringt und uns nicht uns selbst überlässt – mit unserem Scheitern und Gelingen. Das ist das evangelische Herz dieses Tages.“

Magaard erinnerte daran, wie die Feierlichkeiten zum Reformationsjubiläum vor einem Jahr in der Rendsburger Christkirche eingeleitet worden waren. „Wir haben in den letzten Wochen und Monaten viel von der kulturprägenden Wirkung der Reformation lesen und hören können, von der Bedeutung dieses theologischen Aufbruchs für unsere demokratischen Werte, für Toleranz, Verständigungsbereitschaft und Freiheit“, sagte der Bischof. „Die Wege, die dahin führten, haben wir kritisch und selbstkritisch wahrgenommen – anders als frühere Reformationsjubiläen, die einen Luther als Nationalhelden in den Mittelpunkt stellten und ihn so verzerrten.“

Heute bedeute der Geist der Reformation, getragen von der Liebe Gottes aufrecht leben zu können – im Alltag, in der Familie, im Beruf, in der Freizeit. Er bedeute, aufmerksam zu sein für die offenen Fragen der Gesellschaft und genau hinzuhören und hinzusehen und nicht auf einfache Lösungen zu vertrauen. „Das Evangelium ist menschenfreundlich, daher bedeutet Reformation für mich, trotz allem die Hoffnung für diese Welt nicht aufzugeben“, sagte Magaard.

Der Bischof wies darauf hin, dass es in Zusammenarbeit mit zahlreichen Institutionen und Einrichtungen gelungen sei, in Gottesdiensten und Ausstellungen, Diskussionsrunden und Theaterstücken, Veröffentlichungen und sogar auf hoher See mit dem Nordkirchenschiff die Vielschichtigkeit der reformatorischen Bewegung und ihre Folgen aufzuzeigen. Zugleich standen das Reformationsjubiläum wie auch der gestrige Gottesdienst ein Stück weit im Zeichen der Ökumene. „Wir haben gefeiert und wir feiern heute – gemeinsam, protestantisch, ökumenisch und weltoffen.“

Sinnbildlich für die Gemeinsamkeit waren die Anwesenheit von Horst Eberlein, Weihbischof im Erzbistum Hamburg, und Ministerpräsident Daniel Günther. Letzterer stellte in seinem Grußwort fest: „Die evangelische Kirche feiert heute 500 Jahre Reformation, und der katholische Ministerpräsident feiert mit. Wir haben bei uns im Land ein gutes Miteinander der großen Kirchen.“ So machten sich evangelische und katholische Christen in Schleswig-Holstein gemeinsam stark für die Nächstenliebe. Es gehe darum, die Liebe Gottes in den Mittelpunkt des Glaubens zu rücken. Günther: „Uns verbindet so viel mehr, als uns trennt. Daran hat Luther mitgewirkt.“ Zugleich forderte der Ministerpräsident die Christen auf, ihren Glauben selbstbewusster nach außen zu tragen.

Musikalisch gestalteten den Gottesdienst der Landesjugendchor und das Flensburger Bachensemble unter der Leitung von Prof. Matthias Janz, Jan Simowitsch und Band sowie Domorganist Rainer Selle. Bei einem Empfang im Schwahl wurden im Anschluss Getränke, Schnittchen sowie „dänische Reformationstorte" gereicht.