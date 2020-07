Wanderup : Faszination Oldtimer

In Wanderup hat sich eine Gruppe zusammengefunden, die Ausfahrten mit alten Autos macht. Seit 2019 gibt es einen Stammtisch.

02. Juli 2020, 09:00 Uhr

wanderup | Aus Ehrenamtlern des Wanderuper Heimatmuseums ist eine geschlossene Interessengemeinschaft von gut 20 Wanderuper Bürgern, die historische Fahrzeuge in ihr Herz geschlossen haben, entstanden. Welch eindrucksvoller Fuhrpark dahinter steht, zeigen sie immer mal wieder der Öffentlichkeit. Erst kürzlich sind sie zu einer Ausfahrt mit den Oldtimern zur Ziegelei Catrinesminde in Dänemark, die von Kalli Greggersen und seinen Helfern organisiert wurde, aufgebrochen. Ob Opel Kapitän Bj. 60, Borgward Isabella Coupe Bj. 60, Mercedes 300 SE Bj. 87, Singer SM 1500 Roadster Bj. 51, Volvo PV 444 Bj. 56,VW Käfer Cabrio Bj. 78 oder Lincoln Continental Cabrio Bj. 65, Cadillac DeVille Bj. 69, um nur einige zu nennen, alle Fahrzeuge präsentierten sich im Top-Zustand, eine Augenweide für Oldtimer-Fans.

Eine Adler Trumpf jun Bj. 1939 war an diesem Tag der absolute Senior. Bei Kaiserwetter bewegten sich die Fahrzeuge –aufgeteilt in drei Gruppen – überwiegend auf Nebenstrecken über Gottrupel, Pattburg, Broager und Brunsnis zum Zielort. Tolle Landschaften, entspanntes Fahren mit im Schnitt 55 km/h und tiefenentspannte Fahrzeugführer machten die Fahrt zu einem Erlebnis der besonderen Art. Die Heimreise führte über eine Alternativroute – vorbei an Hot-Dog-Havn – zurück nach Wanderup.

Seit 2019 gibt es auf Initiative von Kai Michelsen den „Wanderuper Oldtimer- und Exoten-Stammtisch, bestehend aus Wanderupern, die Oldtimer-Besitzer sind. Monatlich von April bis September finden abwechselnd bei den Teilnehmern Treffen statt, um neue Fahrzeuge zu bestaunen oder einfach nur zu fachsimpeln. Weitere Wanderuper Interessenten sind herzlich willkommen. Ansprechpartner ist Kalli Greggersen, Tel. 04606-511.