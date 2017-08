Schleswig : Fast eine Million für Schulsanierung

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Das Zeitfenster ist kurz. „Innerhalb von sechs Wochen muss alles fertig sein. Länger sind die Sommerferien nun mal nicht“, sagt Maik Lehrmann und fügt an: „Das kann manchmal schon ziemlich eng werden.“ Er ist im Bauamt unter anderem zuständig für das Thema Schulsanierungen. Und die finden in der Regel in der unterrichtsfreien Zeit statt – vorzugsweise in den großen Ferien.

Es herrscht also zurzeit Hochbetrieb in den städtischen Bildungseinrichtungen, die statt von Schülern von zahlreichen Handwerksbetrieben bevölkert werden. Denn Bedarf an Renovierungen gibt es immer und überall, weiß Lehrmann. „Wir haben jedes Jahr Liegenschaftsbegehungen, bei denen so einiges auffällt, was gemacht werden muss. Das arbeiten wir dann nach und nach ab“, sagt er. Dass man in diesem Jahr zusätzlich von einem Förderprogramm des Landes für die Sanierung von Schultoiletten profitiere, sei „ein echter Glücksfall“.

Folgende Renovierungsmaßnahmen stehen in diesen Sommerferien an:





Bruno-Lorenzen-Schule:

Bugenhagenschule:

Dannewerkschule:

Domschule:

> Instandsetzung einer WC-Anlage; Kosten rund 110 900 Euro, gefördert durch ein Landesprogramm zur Sanierung sanitärer Räume in öffentlichen Schulen in Höhe von 80 000 Euro> Erneuerung von Bodenbelägen; Kosten rund 8000 Euro> Instandsetzung des Pavillons: Verzinkung der Stahlkonstruktion und Anbringen neuer Dachmembrane; Kosten rund 25 000 Euro> Instandsetzung von zwei Klassenräumen: Fußbodenbeläge, Malerarbeiten, Elektroinstallation, Decken einschließlich Beleuchtung; Kosten 44 000 Euro> Einbau von zwei Rauchschutztüren in den Fluren; Kosten rund 16 000 Euro> Instandsetzung von Klassenräumen: Malerarbeiten, Elektroinstallation, Decken einschließlich Beleuchtung; Kosten rund 50 000 Euro> Beseitigung von Wasserschäden; Kosten rund 25 000 Euro> Herstellung barrierefreies Podest, Kosten rund 8000 Euro> Instandsetzung der WC-Anlage im Foyer-Bereich; Kosten rund 111 500 Euro, gefördert durch ein Landesprogramm zur Sanierung sanitärer Räume in öffentlichen Schulen in Höhe von 80 000 Euro

> Instandsetzung der Büroräume der Schulleitung sowie des Sekretariats: Malerarbeiten und Bodenbeläge; Kosten 26 000 Euro

> Ersatzbeschaffung für ein Spielgerät; Kosten 6000 Euro





Gallbergschule

Lornsenschule:

LOZ (ehem. Pestalozzi-Schule):

Schule Nord:

Wilhelminenschule

„Bildungsbox“ (JAW), Flensburger Straße 120

Alleestadion:

> Einbau einer Schallschutzdecke einschließlich neuer Beleuchtung im Flur im Dachgeschoss; Kosten 13 000 Euro> Instandsetzung von WC-Anlagen; Kosten rund 136 400 Euro, gefördert durch ein Landesprogramm zur Sanierung sanitärer Räume in öffentlichen Schulen in Höhe von 80 000 Euro.> Malerarbeiten in einem Klassenraum; Kosten rund 2000 Euro> Malerarbeiten an der Westfassade an Fenstern und Putzflächen; Kosten rund 27 000 Euro> Instandsetzung eines Trennvorhangs in der Sporthalle; Kosten rund 20 000 Euro> Einbau einer Tür in eine Zwischenwand; Kosten rund 6000 Euro> Instandsetzung von Fugen im Mauerwerk in der Aula und an Treppen; Kosten rund 12 000 Euro> Einbau einer Schallschutzdecke einschließlich Beleuchtung und Malerarbeiten; Kosten rund 15 000 Euro> Instandsetzung eines Klassenraums: Malerarbeiten, Elektroinstallation, Decken einschließlich Beleuchtung; Kosten rund 20 000 Euro> Einbau einer Schallschutzdecke einschließlich neuer Beleuchtung in den Fluren im Treppenhaus; Kosten rund 35 000 Euro> Erneuerung des Fußbodenbelags in der Eingangshalle; Kosten rund 18 000 Euro> Instandsetzung und Pflasterung der Tribünen; Kosten 13 000 Euro





von Sven Windmann

erstellt am 08.Aug.2017 | 07:00 Uhr