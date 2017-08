Treia : Farbwechsel bei der Feuerwehr

vergrößern 1 von 1 Foto: Marcus Dewanger 1 von 1

„Wir sind einem Trend gefolgt, der sich bei immer mehr Feuerwehren durchsetzt“, weiß Stephan Peltzer, stellvertretender Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr in Treia. „Wir wechseln vom bisher klassischen Dunkelblau zur helleren Farbe.“ Die Treianer Kameradinnen und Kameraden sind inzwischen alle neu eingekleidet worden. Man erkennt sie nun an ihrer knallrot leuchtenden Schutzkleidung. Das neue Erscheinungsbild der Feuerwehr hat natürlich keinen modischen Hintergrund. „Unsere Schutzausrüstung war veraltet und musste erneuert werden“, erklärt der stellvertretende Wehrführer. Die neue Kleidung hat nun gleich mehrere Vorteile gegenüber der Alten: Durch die Verwendung neuartiger Textilien ist sie längst nicht mehr so starr und viel leichter, was besonders bei körperlicher Anstrengung im Einsatz zu einer Entlastung für die Einsatzkräfte führt. Die helle Farbe nimmt bei hohen Außentemperaturen weniger Wärme auf. Außerdem wird sie besser wahrgenommen. „Eine Vielzahl unserer Einsätze finden im öffentlichen Verkehrsraum statt, zum Beispiel bei technischer Hilfe nach einem Unfall oder bei Einsätzen als First Responder bei medizinischen Notfällen. Die neue rote Schutzkleidung ist wesentlich besser zu erkennen – das ist für uns bei Einsätzen im Straßenverkehr natürlich ein enormer Vorteil“, erklärt Stephan Peltzer.

Die Auswahl der neuen Schutzausrüstung war ein längerer Prozess, bei dem sechs unterschiedliche Hersteller begutachtet wurden. Eine süddeutsche Firma machte schließlich das Rennen. Bürgermeister und Gemeindevertretung bewilligten die neue Schutzausrüstung und kleideten die auf 54 Mitglieder gewachsene Wehr komplett neu ein. Das Investitionsvolumen belief sich auf rund 44 000 Euro. „Wir können uns immer auf unsere Gemeindevertreter verlassen“, betont Stephan Peltzer, „und wir Kameraden freuen uns sehr über unsere neue Schutzkleidung. Sie erleichtert uns nicht nur die Arbeit, sondern ist auch eine Investition in die Sicherheit und Zukunft der Feuerwehr.“