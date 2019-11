Schleswiger Fischerfamilie Ross : Fangquoten als Existenzbedrohung

Neue Vorgaben der EU-Kommission bedeuten auch für die Schleswiger Fischerfamilie Ross derbe Einschnitte.

von Sven Windmann

24. November 2019, 18:25 Uhr

Schleswig | Wenn es nur eine Fischart betreffen würde, dann könne man sicher damit leben, sagt Jörn Ross. „Aber so geballt wie diesmal – das schmerzt richtig!“ Dem Ältermann der Holmer Fischer ist sein Ärger über die neuen Fangquoten, die die EU-Kommission jetzt für das kommende Jahr veröffentlicht hat, deutlich anzusehen. Denn er ist sich sicher, dass diese Entscheidungen Konsequenzen haben werden für den ganzen Berufsstand. „Ganz ehrlich: Das bedeutet für viele Ostseebetriebe das Aus“, prophezeit Ross.

Für das laufende Jahr war die Fangquote für den Dorsch in der westlichen Ostsee noch um 70 Prozent im Vergleich zu 2018 erhöht worden. Im nächsten Jahr nun geht es wieder um 60 Prozent runter. Auch die Quoten für den Hering und die Scholle wurden um 65 beziehungsweise 32 Prozent gesenkt. „Dieses Rauf und Runter macht einen wahnsinnig. Es gibt immer wieder Leute, die mich fragen, wie wir das alles nervlich eigentlich aushalten“, sagt Ross.

Er und seine Söhne Nils und Christian sind die letzten unter den Schleswiger Fischern, die tagtäglich nicht nur in der Schlei, sondern auch in der Ostsee unterwegs sind. Neben den kleineren Fischerbooten, die am Holm liegen, hat die Familie auch einen Kutter, mit dem sie von Kappeln aus in See sticht. Fahrten bis vor die mecklenburgische Küste oder gar bis rauf nach Bornholm sind für sie Routine. „Die Ostseefischerei sorgt bei uns für rund 70 Prozent des Umsatzes“, sagt Jörn Ross. Die allerdings seien durch die neuen Fangquoten stark gefährdet. Insbesondere die 32 Prozent weniger Plattfisch, die sie im kommenden Jahr fangen dürfen, seien schmerzhaft. „Denn die Scholle ist inzwischen – anders als der Hering – zu unserem Brotfisch geworden“, sagt Jörn Ross. Eine wichtige Rolle würde zudem der Aal spielen. Den fängt die Familie in der Schlei. Denn anders als an der Ostseeküste gibt es dort bislang kein Fangverbot. „Wenn das auch noch kommen würde, dann wäre das eine weitere Katastrophe für uns. Dann können wir ganz dicht machen“, meint der 55-Jährige.

Um seine Umsatzverluste zu kompensieren, hat er bereits vor ein paar Jahren die Quote von einem Kutter, der abgewrackt wurde, dazugekauft (Fangquoten beziehen sich immer auf einen Kutter; je höher die Bruttoraumzahl, desto mehr Quote). Ob das aber auf Dauer ausreicht? Das werde man sehen.

Seit Anfang des 17. Jahrhunderts fischt die Familie Ross durchgängig in der Schlei und in der Ostsee. „Vielleicht“, so befürchtet Jörn Ross, „sind meine Söhne die letzten von uns, die diese Tradition fortführen“. Zwar sei der Beruf des Fischers für ihn nach wie vor „der schönste der Welt“. Die immer strengeren Vorgaben der Politik seien jedoch sehr zermürbend. „Man kann zwar nach wie vor davon leben. Aber wer weiß, wie das alles weitergeht. Zurzeit würde ich zumindest niemandem empfehlen, Fischer zu werden“, sagt er mit einem gequälten Lächeln. Er sei sich sicher, dass immer mehr Betriebe in den kommenden Jahren aufhören werden. Dass daran auch viele Zulieferbetriebe hängen, würde man in diesem Zusammenhang immer vergessen. „Dabei wollen die Menschen weiter Fisch essen. Und es ist auch genug Fisch da in der Ostsee“, meint Ross.