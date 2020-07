Lindaunis : Familie Bel und das Ehepaar Nieber lieben ihren Urlaub auf dem Campingplatz

Familie Bel und das Ehepaar Nieber schätzen besonders die Nähe zur Schlei.

26. Juli 2020, 15:45 Uhr

Boren | Der Campingplatz in Lindaunis ist seit Wochen so gut wie ausgebucht. „Das ist ab Mitte Juli bis zirka Mitte August aber auch ohne Corona jedes Jahr so“, erzählt Betreiberin Heinke Detlefsen. „Was gibt es Schöneres für Kinder, als im Urlaub zu campen?“, fragt Familienvater Cees Bel (45), der mit seiner Frau Christina (38) und seinen Kindern Johanna (10) und Niclaas (7) seinen Sommerurlaub in Lindaunis verbringt. Die Familie kommt aus Schenefeld im Kreis Pinneberg und ist das zweite Mal dort. Freunde von ihr, die seit über vier Jahren nach Lindaunis kommen, luden sie zu dem auf dem Campingplatz jährlich stattfindende Sommerfest ein, welches dieses Jahr wegen Corona ausfallen muss. „Es gefiel uns hier an der Schlei derart gut, dass wir erst einige verlängerte Wochenenden hier verbrachten und nun auch unseren zweiten Urlaub hier machen“, berichtet Cees Bel.

Tochter Johanna kann das nur bestätigen. Sie ist so gern am Wasser, um mit ihrer Freundin zu tauchen mit Schnorchel und Flossen. „Aber ich bin auch jeden Tag auf dem großen Spielplatz, am liebsten auf der Wippe.“ Mit ihrem Bruder Niclaas nutzt sie auch gern die Wasserrutsche am Strand. „Aber nur, wenn Wasser läuft oder wir es mit einem Eimer draufkippen“, sagt sie. Außerdem gehen sie auch segeln mit der „Schicken Ananas“. Ihre Eltern teilen sich mit Freunden ein kleines Boot, einen Optimisten.

Über die Camper auf dem Platz berichtet die Familie viel Positives. Man kommt schnell ins Gespräch. Christina Bel erzählt, dass sich sogar eine Frauensportgruppe gefunden hätte. „Wir treffen uns jeden Morgen um elf Uhr ohne einen Trainer. Wir kennen alle gute Übungen aus Kursen von zu Hause“, sagt sie. Und Johanna erzählt stolz von ihrem Papa und seinen Kochkünsten: „Mein Papa hat am Freitag 68 Pfannkuchen gebacken.“

Im Ausland hat die Familie auch Urlaub gemacht, zum Beispiel in den Niederlanden, aber im Moment bleibt sie lieber mit dem Wohnwagen in Deutschland. Das hat aber nicht nur mit Corona zu tun, sondern vor allem mit dem Fahrtweg. „Ich habe es lieber, nicht so furchtbar viel fahren zu müssen, denn der Urlaub beginnt doch schon am ersten Tag“, findet Cees Bel.

Das Paar Irmhild (59) und Peter Nieber (64) sieht das ganz anders. Die beiden kommen aus Essen und nehmen seit über 17 Jahren 500 Kilometer in Kauf, um an die Schlei, insbesondere nach Lindaunis, zu kommen. „Nicht nur die Nähe zum Wasser, auch das Radwegenetz ist hier einmalig schön“, meint Peter Nieber und erzählt, dass er und seine Frau gerne sportlich im Urlaub unterwegs seien – mit Stand-up-Paddeln und Radfahren. „Je nach Wetter sind wir im Durchschnitt 60 bis 80 Kilometer unterwegs pro Tag“, berichtet er und zählt die Orte auf, die das Ehepaar gern besuchen würde. Schönhagen, Damp, Weidefeld, Maasholm, Olpenitz und die Geltinger Bucht seien dabei, besonders gern fahren sie am Nord-Ostsee-Kanal. Die längste Strecke ging bis Kiel, das sei das besondere Highlight. „Und die Belohnung am Ende des Tages ist dann eine Rückfahrt mit der Bahn“, lacht Irmhild Nieber, „denn hin und zurück mit dem Fahrrad wäre dann doch zu viel des Guten.“

Bei schlechtem Wetter, oder wenn es viel zu heiß ist, bleiben sie auf dem Gelände des Campingplatzes. „Dann gibt es eine ,Popopause‘ und wir lesen oder chillen einfach“, klärt Peter Nieber auf und fügt verträumt hinzu, dass der Campingplatz in Lindaunis nach so vielen Jahren ein Stück zu Hause sei. „Immer wenn wir herkommen, dann ist es so, als kommen wir nach Hause“, sagt er, „und dieses Jahr bleiben wir sogar vier statt nur drei Wochen, denn ich bin frisch gebackener Rentner.“

Campingplatz-Betreiberin Heinke Detlefsen kann sich zum Thema Hygienevorschriften in der aktuellen Corona-Zeit über ihre Gäste nicht beschweren. Es wird alles gut eingehalten, sagt sie, alle sind diszipliniert und warteten geduldig, wenn das notwendig sei. „Klar gab es hier und da auch schon mal eine flapsige Antwort, wenn jemand seine Maske vergessen hat, aber wir haben im Notfall Masken liegen, die wir dann kostenfrei zur Verfügung stellen.“