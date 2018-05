Schleswig. : Falken bleiben dem Domturm treu

Der Nistkasten wurde vor Beginn der Sanierungsarbeiten erfolgreich umgesetzt.

von Ove Jensen

03. Mai 2018, 15:00 Uhr

Frischen Nachwuchs haben die Wanderfalken im Domturm noch nicht, auch wenn sie sich in den letzten Wochen so lebhaft zeigten, dass einige Anwohner schon meinten, es müssten Küken geschlüpft sein. Aber – und das ist die gute Nachricht – die Greifvögel scheinen wohlauf zu sein. Vom Baulärm unter ihnen lassen sie sich bislang offenbar nur wenig beeindrucken. Das ist alles andere als selbstverständlich. Zu Beginn der Domturm-Sanierung hatten sich viele Vogelschützer Sorgen gemacht um die Falken.

Vor acht Jahren hatte Holger Weidmann aus Kiel zusammen mit seinen Mitstreitern aus der „Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz“ in fast 100 Metern Höhe einen Nistkasten angebracht. Es dauerte nicht lange, da richtete sich das erste Falkenpaar in der neuen Behausung ein. Die Vögel blieben lange kinderlos. Erst vor zwei Jahren konnte Weidmann erstmals durch sein Fernrohr zwei Küken an der Außenseite des Nistkastens beobachten.

Zu dem Zeitpunkt wusste er schon von der Notwendigkeit, die Turmfassade aufwendig zu erneuern – und suchte nach einem Weg, den Nistplatz zu retten. Denn eigentlich ist der Domturm ideal für die Falken, die in anderen Weltgegenden am liebsten hohe Felsvorsprünge am Wasser besiedeln. Von dort haben sie freien Blick auf eine weite Fläche, auf der kleinere Vögel nirgends Unterschlupf finden können. Im 90-Grad-Winkel stürzen sich die Wanderfalken auf ihre Beute. Vom Domturm aus können sie Jagd auf Möwen über der Schlei machen, aber auch auf die Tauben in der Altstadt.

Den Vorschlag, den Nistkasten auf einen der beiden niedrigeren Türme auf der Ostseite des Doms umzusetzen, lehnte Weidmann ab. Viel zu dicht am Boden meinte er, dort würden die Falken nicht brüten wollen. Die Vogelschützer dachten sogar darüber nach, den Kasten auf den Wikingturm zu bringen. Eigentlich kein schlechter Platz. Aber würden die Falken mitmachen?

Schließlich entschied man sich zusammen mit den Verantwortlichen von Kirche und Bauverwaltung, den Nistkasten am Domturm zu belassen – und ihn einige Meter weiter nach oben umzusetzen, wo die brütenden Vögel etwas mehr Abstand zu den Bauarbeiten an der Fassade haben.

Bislang ist diese Strategie aufgegangen. Aber die Arbeiten haben ja auch gerade erst angefangen. Noch haben die Falken hoch über dem Baugerüst weitgehend ihre Ruhe. Hoffnung macht Weidmann ein Beispiel von einem 200 Meter hohen Strommast an der Elbe. Dort hatte sich vor einiger Zeit ein brütendes Falkenpaar von Instandsetzungsarbeiten nicht im geringsten irritieren lassen.