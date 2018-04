Schleswig : Extremsportler wirbt für Knochenmarkspenden

Stephan May hat schon drei Mal einem leukämiekranken Menschen helfen können.

von Maike Krabbenhöft

09. April 2018, 11:46 Uhr

Dreimal schon hat Stephan May Stammzellen gespendet, um an Blutkrebs erkrankten Menschen zu helfen. Zuletzt vor fast vier Wochen, erzählt der Berliner Extremsportler, als er am Sonnabend im Modehaus ID Sievers für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) wirbt.

Derzeit ist May auf seinem selbstgebauten Fahrrad auf Spendentour durch Norddeutschland. Bisher hat er 170 Euro gesammelt – eine Typisierung kostet 50 Euro. Voraussetzungen für eine Teilnahme sind ein Alter zwischen 17 und 55 Jahren, nicht an einer schweren Erkrankung zu leiden und ein gesundes Gewicht zu haben. Die Registrierung erfolgt online, das zugeschickte Wattestäbchen „streicht man über beide Wangeninnenseiten, lässt es trocknen und schickt es an die DKMS“, erläutert Lars Christophersen aus Schuby. Er ist „Spendenclubber“, hat 2008 Stammzellen gespendet.

Wie Stephan May gleich dreimal der „genetische Zwilling“ eines anderen Menschen zu sein, „ist nahezu ausgeschlossen“, so Christophersen. „Er sollte Lotto spielen.“ Doch dafür hat der Berliner keine Zeit: May ist für die grenzenlose Friedensbewegung unterwegs, läuft Marathons in West-Sahara oder radelte 2017 von Berlin nach Kabul. Noch in Deutschland knüpfte er per Internet und in Flüchtlingsunterkünften Kontakte in Länder wie Irak, Afghanistan – und Syrien. Das Bundeskriminalamt erfuhr von seinen Reiseplänen, riet ihm eindringlich davon ab. Der Mittvierziger ignorierte die Warnung, radelte ins zerstörte Aleppo und kam mit Glück heil aus dem Bürgerkriegsland raus.

May hält sich auf seinen Reisen politisch zurück. „Ich bin rein sportlich unterwegs“, betont er. Er wolle mit Geldspenden Menschen vor Ort helfen. Die Länder seien wunderschön, „die Gastfreundschaft beeindruckend“. Sein Zelt habe er ab Bulgarien nicht mehr gebraucht, sondern in Moscheen oder bei Gastfamilien übernachtet. Als Christ habe keine Probleme gehabt, es habe für alles eine Lösung gegeben.

Stephan May sammelt bis 20. April Spenden und hofft, die Summe bis dahin mindestens zu verdoppeln.





> Spendenkonto:

Kreissparkasse Tübingen

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56