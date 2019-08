Exe gesperrt für Grönemeyer

von Tina Ludwig

21. August 2019, 16:06 Uhr

Flensburg | Am Sonntag, 1. September, findet das Grönemeyer-Konzert auf der Exe in Flensburg statt. Wegen dieser Veranstaltung wird der Großparkplatz ab Sonntag, 25. August, 20 Uhr, bis einschließlich Mittwoch, 4. September, gesperrt. Die Autofahrer werden gebeten, ihre Fahrzeuge zu dem genannten Termin zu entfernen beziehungsweise den Platz nach der erfolgten Sperrung nicht mehr zu nutzen. Unberechtigt abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt. Tickets für das Konzert gibt es in den sh:z-Kundencentern und auf shz.de/tickets.