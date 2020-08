Gaststätte in Husby : Evan Siya Gorkis und Anife Yashar sind die neuen Pächter des „Meraki“

Das Ehepaar setzt weiterhin auf deutsche und griechische Gerichte. Auch Familienfeiern können dort stattfinden.

26. August 2020, 09:04 Uhr

Husby | Der sechste Pächter in der fast 45-jährigen Geschichte der kommunalen Gaststätte in Husby feiert an diesem Freitag ab 17 Uhr die Neueröffnung. Evan Siya Gorkis und Anife Yashar übernahmen das Restaurant „Meraki“ im Sportlerheim von Azin Omar (29), einem gebürtigen Syrer, der das Gasthaus mit angeschlossener Kegelbahn erst seit April 2019 gepachtet hatte. Dieser musste den Vertrag mit der Gemeinde aus familiären Gründen vorzeitig auflösen.

Evan Gorkis kam 1999 aus Syrien nach Deutschland. Hier lernte er seine Frau kennen. Das Paar hat drei Kinder im Alter von 14 bis 16 Jahren. Das Ehepaar ist bereits seit rund 15 Jahren in der Gastronomie tätig, so in Flensburg, Satrup und Leck. „Die Gemeinde freut sich, dass rechtzeitig ein Nachfolger gefunden wurde“, sagte Bürgermeister Hans Christian Matzen, „denn nichts ist schlimmer für eine Gaststätte, als wenn sie längere Zeit leer steht.“ Es bestehe die Hoffnung, nun an die bewährten langjährigen Pachtverhältnisse anknüpfen zu können. Matzens Stellvertreter Burkhard Gerling lobte, es sei „höchst anerkennenswert, in schwierigen Zeit den Mut zu haben, ein Lokal zu führen.“ Für die Einwohnerschaft Husbys sei es wichtig, dass die stets beliebte Gaststätte für die Zukunft erhalten und unterhalten werde.

Unter der neuen Leitung stehen weiterhin griechische und deutsche Gerichte im Mittelpunkt des Speisenangebots. Der Koch Evan Gorkis ist darauf spezialisiert. „Wir werden aber eine ganz neue Karte haben“, sagte er. Außer dieser wird es an jedem Freitag und Sonnabend, so wie bisher, ein Büfett geben. „Wir bieten dabei auch vegetarische Speisen an“, verspricht Gastwirtin Anife Yashar.

Geöffnet ist täglich ab 17 Uhr. Außerhalb dieser Zeit können Reservierungen für Festivitäten, wie Familienfeiern, vorgenommen werden. Auch für Kaffeetafeln nach kirchlichen Trauerfeiern ist das „Meraki“ buchbar. Die bevorstehende Neueröffnung ist öffentlich; um Anmeldungen wird aus organisatorischen Gründen jedoch gebeten.