Gelting, Güby, Boren : Essen und Trinken in freier Natur

Neues Gastronomie-Projekt der Ostseeflord Schlei GmbH startet am 9. August.

von Joachim Pohl

02. August 2020, 17:24 Uhr

Schleswig | Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen sind in diesen Tagen nahezu komplett ausgebucht. „Wir hoffen, auf diese Weise das Minus der ausgefallenen Frühjahrssaison jedenfalls ein Stück weit auszugleichen“, sagt Max Triphuas, Chef der Ostseefjord Schlei GmbH (OFS). „Bei der Gastronomie wird uns das nicht gelingen.“ Gaststätten, Cafés und Restaurants leiden darunter, so Triphaus, dass immer noch viele Gäste die Innenräume der Betriebe meiden und dass aufgrund der Abstandsregeln die Kapazitäten nicht voll genutzt werden.

„Deshalb haben wir uns ein Projekt für die Gastronomie ausgedacht“, ergänzt Imke Gessinger, Assistentin der Geschäftsführung und Nachhaltigkeitsbeauftragte der OFS. Die Idee des Projekts „Schlei-Schlemmerei“ ist ganz einfach: Essen und Trinken unter freiem Himmel, aber eben nicht auf der Terrasse des Cafés oder des Restaurants, sondern abseits davon in der freien Natur. Am Ende waren es drei Betriebe, die sich auf dieses kleine Abenteuer einlassen wollen.

Den Anfang macht am 9. August um 13 Uhr das Café Lindauhof in Boren. Für insgesamt 50 Besucher werden Kaffee und Kuchen auf dem Schneiderhaken direkt am Schleiufer aufgetischt. Da hat man zu Goldtröpfchen-Kuchen und Eierlikörtorte freien Blick auf Segler und Klappbrücke.

Weiter geht es am 15. und 22. August mit dem Restaurant „Schlei-Liesel“ in Güby. Frank Jede-Oehlerich tischt ein Vier-Gänge-Menü mit deutschen Weinen auf, und zwar in dem riesigen Garten des traditionsreichen Gasthofs direkt an der B76. Es können jeweils 40 Besucher verköstigt werden.

Und im September folgt dann Janbecks Fair-Haus in Lehbek bei Gelting mit einer Angeliter Kaffeetafel auf einer Wiese in der Nähe des ohnehin schon naturnah gelegenen Cafés und Gasthauses. Verschiedene Kuchen und Torten mit nachhaltig produzierten Zutaten aus der Region werden am 20. und 26. September jeweils um 15 serviert. Es gibt jeweils 30 Plätze.

Wie nicht anders zu erwarten, müssen die Plätze im Vorwege reserviert werden. Das geht über den Webshop der Ostseefjord Schlei GmbH. Mit der Buchungsbestätigung macht man sich auf zu seinem Termin; der jeweilige Gastgeber hat dann auch eine Namensliste.