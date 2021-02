Schaalby/ Brodersby-Goltoft : „Espressokirche“: Vikar Maximilian Kröger bietet Online-Videos statt Gottesdienst

Der Vikar der Kirchengemeinde Brodersby-Kahleby-Moldenit bietet Alternativen zu corona-bedingt abgesagten Andachten.

Schaalby/Brodersby-Goltoft | „Espressokirche“ heißt das neue Angebot der Kirchengemeinde Brodersby-Kahleby-Moldenit, mit dem Vikar Maximilian Kröger (31) während des Lockdowns seine Schäfchen bei der Stange halten will. „Wir haben überlegt, wie wir in Zeiten, in denen die Kirchen ge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.