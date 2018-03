Plastik in der Schlei : „Es wird noch Jahre dauern“

Kreis, Stadt und Stadtwerke nehmen Stellung zum Plastik-Skandal. Taucher und Fischernetz sollen eingesetzt werden.

von Sven Windmann

15. März 2018, 07:43 Uhr

Da saßen sie nun, die vier Herren. Schwer zu sagen, wer von ihnen die tiefsten Sorgenfalten auf der Stirn hatte. Aber fest steht: Sowohl Landrat Wolfgang Buschmann und sein Mitarbeiter Thorsten Roos von der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises als auch Schleswigs Bürgermeister Arthur Christiansen und Stadtwerke-Chef Wolfgang Schoofs haben – jeder für sich – allen Grund zur Sorge. Und so saßen sie gestern mit betrübten Mienen vor der versammelten Presseschar, um Fragen dazu zu beantworten, wie Millionen von Plastikteilchen die Schlei vermüllen konnten.

„Es ist klar, dass wir uns alle Vorwürfe aus der Öffentlichkeit gefallen lassen müssen. Aber wir stehen zu dem Mist, der da passiert ist“, meinte Bürgermeister Arthur Christiansen und blickte auf den Geschäftsführer der Stadtwerke, aus deren Kläranlage die Kunststoffteilchen in die Schlei gelangt sind. „Als Vorgesetzter des Werkleiters kann ich sagen, dass wir uns als ,Konzern Schleswig‘ bewusst sind, dass wir das Zeug eingeleitet haben“, so Christiansen weiter. Ob man aber auch die Schuld dafür trage, das stehe auf einem anderen Blatt. „Es wird mit dem Zulieferbetrieb sicherlich einen intensiven Rechtsstreit darüber geben.“

Gemeint war damit das Unternehmen Refood, das seit Jahren Essensreste an die Stadtwerke geliefert hat, um daraus in einem Faulturm Energie zu gewinnen. Das Problem daran: Die Lebensmittel wurden mitsamt Plastikverpackung zerkleinert und so auch verwertet. Mit dem Resultat, dass die Schlei nun voll von Kunststoff ist.

Wer dafür zuständig war, diesen Müll auszusieben, darüber streiten nun Refood und Stadtwerke. „Die Verträge sind für uns ganz klar. Wir sind immer davon ausgegangen, dass die Biomasse ohne Fremdstoffe angeliefert wird“, meinte Schoofs, der ankündigte, zeitnah konkreter Stellung zum angesprochenen Kontrakt nehmen zu wollen.

Landrat Buschmann betonte indes mehrfach, dass der Kreis in dieser Angelegenheit seiner Kontrollfunktion stets nachgekommen sei. Bereits 2006 habe man dem Vorhaben der Stadtwerke, aus Essensresten Energie zu erzeugen, nur unter der Bedingung zugestimmt, dass in der Masse keine Fremdstoffe enthalten sind. Auch dazu, dass der Kreis erstmals Anfang 2016 über Plastikstücke in der Schlei informiert wurde, nahm er Stellung. Das sei ein einmaliger Vorfall gewesen, der damals gleich der Polizei gemeldet worden sei. „Die ist zu dem Ergebnis gekommen, dass es sich um ein nicht aufklärbares Phänomen handelte.“ Als dann zum Jahreswechsel 2017/18 erneut Hinweise beim Kreis eingingen, habe man umgehend reagiert, betonte Buschmann, der davon ausgeht, dass es Jahre dauern werde, bis man den Schaden beseitigt habe.

Dass die Stadtwerke und Behörden nun nicht nur von kritischen Fragen der Öffentlichkeit, sondern auch vom Wetter vor sich hergetrieben werden, machte Thorsten Roos deutlich. „Wir erwarten zum Wochenende starken Ostwind und damit Hochwasser in der Schlei.“ Das würde die Plastikteile, die jetzt im Ufersaum festhängen, erneut freispülen. „Wir müssen die gesamte Uferlinie der Schlei vorher und nachher untersuchen, um Unterschiede feststellen zu können“, so Roos, der weitere Säuberungs-Maßnahmen ankündigte. So werde in der nächsten Woche ein Taucher eingesetzt, um zu schauen, ob sich auch am Grund der Schlei Plastikteilchen abgesetzt haben. Zudem sollen an einigen Uferbereichen Sauger zur Entfernung der Partikel eingesetzt werden. Ebenso ist geplant, ein Boot mit einem Netz loszuschicken, das rund um die Halbinsel Reesholm Kunststoff einfangen soll, das frei im Wasser treibt. Zurzeit erarbeite man dafür ein Konzept.

Viele Maßnahmen, die viel Geld kosten. Landrat Buschmann kündigte an, dass man den Stadtwerken für all das, was der Kreis an Kosten und Leistungen aufbringt, eine Rechnung schicken werde. Zusammen mit dem, was die Stadtwerke selbst aufbringen müssen, könne man von einem „wahrscheinlich siebenstelligen Betrag“ ausgehen, meinte der Bürgermeister.