Bildung in Schleswig : Es wird eng in den Schulen

Großer Andrang an Dom- und Dannewerkschule. Containerklassen an der „Bruno“ noch nicht bereit. Rund 200 Erstklässler am Start.

von Joachim Pohl

13. August 2019, 16:22 Uhr

Schleswig | Heute beginnt für rund 200 Schleswiger Erstklässler und ihre Eltern der Ernst der Schülerlebens. Gestern schon gab es für gut 420 Schüler ebenfalls einen Neuanfang: Sie hatten ihren ersten Schultag an einer der weiterführenden Schulen der Stadt. Davon gibt es ab diesem Schuljahr eine weniger, weil die Gallbergschule im Juli ihren Betrieb eingestellt hat. Entsprechend mehr Viertklässler wechselten auf die beiden anderen Gemeinschaftsschulen, die Bruno-Lorenzen-Schule und die Dannewerkschule.

Richtig voll wird es an der Domschule, die in diesem Schuljahr mit Abstand die meisten Anmeldungen hatte. 136 Fünftklässler verteilen sich auf fünf Klassen, darunter zwei MINT-Klassen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik). Die ersten Wochen des Schuljahres stehen im Zeichen eines besonderen Ereignisses: Am 5. September gestaltet die gesamte Schule einen Tag auf dem Norden-Kulturfestival, das gegenüber auf den Königswiesen dann in sein zweites Wochenende geht.

Nach der Begrüßung in der Sporthalle lernten die neuen Lornsenschüler ihr Domizil in den kommenden zwei Jahren kennen. Seit 2009 ist die Orientierungsstufe des Gymnasiums im „Lornsenschulorientierungsstufenzentrum“ (LOZ) im Gebäude der früheren Pestalozzischule an der Lutherstraße untergebracht.

Einen mächtigen Andrang hat die Dannewerkschule zu bewältigen. „Wir sind voll bis auf den letzten Millimeter“, sagte Schulleiterin Andrea Schönberg. Zu den 105 neuen Fünftklässlern kommen 40 weitere Schüler, die von anderen Schulen auf die Gemeinschaftsschule im Friedrichsberg wechseln – darunter 21 ehemalige Gallbergschüler. Ausnahmsweise habe man eine dritte Klasse 10 eröffnet.

Die Schulleiterin freut sich auf die Teilnahme der Schule am Runden Tisch Verbraucherbildung am 13. September in Kiel, wo sie mit einem Info-Stand vertreten ist. Verbraucherbildung wird an der Dannewerkschule ab Klasse 5 unterrichtet. Zudem stehe demnächst die Evaluation der Uni Flensburg für das Thema Medienkompetenz an der Dannewerkschule an, die werde sehr positiv ausfallen.

Besonders eng ist es in den ersten Tagen des neuen Schuljahres an der Bruno-Lorenzen-Schule. Die Klassencontainer wurden erst Freitag angeliefert und stehen erst in einigen Tage für die Nutzung bereit.