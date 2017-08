Vor dem alten Hertie-Kaufhaus : „Es war eine richtig gute Party“

vergrößern 1 von 4 Foto: kra(4) 1 von 4







Während das ehemalige Hertie-Kaufhaus groß, dunkel und verlassen in der Schleswiger Nacht da lag, ging davor die Post ab. Obwohl das Gebäude nun erst ab November zurückgebaut werden soll, fand die zweitägige Abrissparty von Veranstalter Ingo Harder am Wochenende wie geplant statt. Das Programm mit Modenschau, Bauchtanz, Spielmannszug und Fotoschau zur Geschichte des Gebäudes am Sonnabend nachmittag sowie die Musik von „DJ Otto“ am Abend lockten ihm zufolge über 2000 Besucher in die Ladenstraße. „Es war eine richtig gute Party“, lautete sein Fazit: „Fröhlich, friedlich, rundum schön.“ Übrigens: Sollte der Abriss nochmal verschoben werden, „gibt es eine zweite Party“, kündigte Harder an.

„Es ist toll, was Ingo in der Stadt macht“, sagte Roswita David. Die Schleswigerin war mit Mann und Hündin „Dörte“ auf der Party, wippte im Takt der Musik, einer Mischung aus Pop und Schlager. Während sie auf das abbruchreife Kaufhaus blickte, erzählte sie von ihren Erinnerungen: „Als Kinder haben wir uns in der Weihnachtszeit die Nasen an den großen Scheiben plattgedrückt.“ Es sei dort immer eine schöne Schneelandschaft aufgebaut worden, fuhr sie fort. Damals war es noch das „Kaufhaus Grimme“. Als Erwachsene „haben wir da oben manchen Kaffee getrunken“, ergänzte ihr Mann Ralf David und deutete auf die oberen Stockwerke, wo sich einst ein Café befunden hat.

Auch Kevin Reißenweber und Edda Ruppert waren voll des Lobes. Wenn jemand so eine Veranstaltung in Schleswig auf die Beine stelle, „muss man da hingehen“, meinte er und ergänzte: „Musikalisch ist für jeden was dabei.“ Die Verzögerungen der Abrissarbeiten kommentierte er kritischer: „Wenn man auf dem Bau arbeitet, weiß man, womit bei Hanglage und hohem Grundwasser zu rechnen ist.“ Und bei der Innenstadtsanierung fühle er sich als Bürger hingehalten: „Ich glaube nicht so richtig daran.“

Heiner Kreiss wäre es am liebsten, das einstige Hertie-Gebäude würde gar nicht abgerissen. „Das könnte man noch retten“, meinte er, während er mit Gisela Lorcht auf einer Bank saß und der Musik lauschte. Sie schüttelte entschieden den Kopf: „Das lohnt sich nicht mehr.“ Einig waren sich die beiden dagegen, dass die Party super sei. Das fanden auch die Urlauber Borbála Gintner aus Budapest, Eric Ossowski und Kerstin Schoof aus Stade sowie Mara Colditz aus Essen. „Wir waren schon gestern hier, weil uns die Musik gefällt. Hier habe ich deutschen Schlager kennen gelernt“, so die Ungarin. Und getanzt dazu hätten sie auch schon.

von Sven Windmann

erstellt am 07.Aug.2017 | 07:07 Uhr