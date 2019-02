Dörpstedt Sozialverband : „Es war ein anstrengendes Jahr“

Bei der Jahresversammlung des Sozialverbandes Dörpstedt Groß Rheide Börm wurd auf auf Aktionen und Erfolge zurück geblickt.

25. Februar 2019, 15:30 Uhr

„Das war ein anstrengendes Jahr“, sagte Günther Hansen als Fazit zu seinem Jahresbericht. Der Vorsitzende des Sozialverbandes Dörpstedt Groß Rheide Börm (SoVD) war viel unterwegs: Zum Beispiel war er bei zahlreichen hohen Geburtstagen und Ehejubiläen sowie bei Tagungen und Sitzungen auf Kreis- und Landesebene als Vertreter des Vereins. Außerdem wurden viele beratende Gespräche mit Mitgliedern geführt, die viel Zeit in Anspruch nahmen.

Schatzmeister Holger Doose stellte bei der Jahresversammlung den Kassenbericht und das Protokoll von Schriftführerin Heidemarie Pensel vor. Frauensprecherin Anne Catrin Schimmer berichtete über die Arbeit des Hospizdienstes in Schleswig, die Aktion „100 Jahre Frauen im Sozialverband“ und den Kreistag der Frauenbeauftragten in Jübek. Kreisvorsitzender Uwe-Dieter May berichtete über die Erfolge des SoVD im letzten Jahr: „Insgesamt konnten 700.000 Euro Nachzahlungen und 400000 Euro laufende monatliche Zahlungen für Mitglieder im Kreis Schleswig-Flensburg erwirkt werden.“ Anfang 2018 hatten Sozialverband und Mieterbund Schleswig-Holstein die Volksinitiative für bezahlbaren Wohnraum auf den Weg gebracht. Man möchte erreichen, dass das Recht auf bezahlbaren Wohnraum in der Landesverfassung verankert wird. Bis zum Jahresende sollten 20.000 Unterschriften von Bürgern aus Schleswig-Holstein gesammelt werden. Insgesamt sind 45.000 Unterschriften zusammengekommen und wurden dem Schleswig-Holsteinische Landtag überreicht.

Neben den Formalien fanden verschiedene Ehrungen statt: Wolfgang Maurer ist seit zehn Jahren Revisor im Verein und trägt in Börm die Vereinsmitteilungen aus. Für ihren ehrenamtlichen Einsatz wurden Wolfgang Maurer und Günther Hansen mit einer Urkunde und einem Geschenk belohnt. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde Ernst Christiansen in Abwesenheit geehrt. Günter Schröder gehört dem Sozialverband seit 20 Jahren an. Für 10 Jahre Mitgliedschaft wurden Hertha und Hans Peter Plähn, Helga Mees, Rolf Bünz, Sönke Prehn, Irma Schmidt, Margreth Luth, Kirsten Bendixen, Kirsten Heckmann, Frank Plähn, Wiebke Hansen, Claudia und Walter Frahm, Margrit und Karl Heinz Klopp, Marianne und Jürgen Neumann, Martina und Volker Hansen, Heike und Uwe Ottow, Martina und Reinhard Buck sowie Hilde und Friedrich Delfs geehrt.