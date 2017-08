Interkommunales Areal Schleswig-Schuby : Es passiert was im Gewerbepark

vergrößern 1 von 1 Foto: ac 1 von 1

Lange Zeit war das Interkommunale Gewerbegebiet Schleswig-Schuby nichts als eine riesige Brachfläche. Doch vor einigen Tagen haben die Erdarbeiten auf dem ersten von zwei bislang verkauften Grundstücken begonnen. Harry-Brot will auf einer Fläche von 12 500 Quadratmetern ein neues Logistikzentrum errichten. 24 Mitarbeiter sollen dann vom Standort Tarp an die B 201 umziehen. Wie berichtet, hätte das Bäckerei-Unternehmen aus Schenefeld (Kreis Pinneberg) eigentlich schon vor Monaten mit den Arbeiten beginnen wollen. Doch aufgrund des Booms in der Baubranche fand sich kein Generalunternehmer für das Projekt.

Helmut Ketelsen, Schubys Bürgermeister und Vorsteher des Zweckverbandes Interkommunales Gewerbegebiet, ist froh, dass es nun endlich losgegangen ist. „Jetzt wird in die Hände gespuckt“, sagt er. Wohlwissend, dass die Kritik an dem schleppenden Verkauf der Grundstücke nicht abreißt. Außer Harry-Brot hat sich bislang erst das Hüsbyer Gartenbauunternehmen Schnoor ein Areal in dem 28 Hektar Netto-Baufläche umfassenden Gewerbepark gesichert. Der öffentliche Druck auch aus den Reihen der 23 im Zweckverband zusammengeschlossenen Kommunen nagt an Ketelsen. „Ich bin schon ein bisschen frustriert“, räumt der 73-Jährige ein. Er habe eigentlich etwas mehr Verständnis seitens seiner Bürgermeister-Kollegen erwartet. Denn die Entwicklung eines Gewerbegebiets brauche nun mal seine Zeit. Doch wisse er auch, wie sehr manche Bürgermeister in der eigenen Gemeindevertretung in dieser Sache unter Rechtfertigungsdruck stünden.

Ketelsen ist das „ewige Drängeln“, wie er es nennt, leid. Er will sein Amt als Verbandsvorsteher zum 1. Januar, spätestens aber zum 1. April abgeben. Die Frage, ob er bei den im nächsten Frühjahr anstehenden Kommunalwahlen nochmal als Schubyer Bürgermeister-Kandidat antreten wird, lässt er jedoch noch unbeantwortet.

Derweil hofft Ketelsen, einem anderen Problem im Gewerbegebiet Herr zu werden, das mit der fehlenden Bebauung zusammenhängt. So hat sich dort das Jakobskreuzkraut stark ausgebreitet. Eigentlich habe man die giftigen Pflanzen vor einigen Wochen abmähen und – als die B 201 wegen Bauarbeiten gesperrt war – verbrennen wollen. Doch leider sei der Mähbalken kaputtgegangen, so Ketelsen. Nun soll im nächsten Jahr ein neuer Versuch gestartet werden, möglichst noch bevor das Kraut seine Samen verbreiten kann.

von Alf Clasen

erstellt am 29.Aug.2017 | 07:00 Uhr