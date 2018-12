SN-Freitagsinterview : „Es ist schöner Stress“

Dom-Kantorin Christina Selle befasst sich derzeit vor allem mit den Proben für das große Chorspiel zur Weihnacht.

von Joachim Pohl

20. Dezember 2018, 18:22 Uhr

Christina Selle hat derzeit besonders viel um die Ohren. Weihnachten ist für alle Kirchenmusiker die absolute Hochsaison. Doch in diesem Jahr ist es besonders aufregend für die langjährige Kantorin am St.-Petri-Dom – Anlass für SN-Redakteur Joachim Pohl, Christina Selle im Dom zu treffen, wo sie gerade zusammen mit ihrem Mann Rainer Selle einen alten Holzstuhl mit Hilfe einer goldenen Decke zu einem Thron für König Herodes aufwertet.

Frau Selle, was bedeutet Weihnachten für eine Kirchenmusikerin wie Sie?

In erster Linie viel, viel Arbeit. Aber ich habe ein geflügeltes Wort geprägt: Es ist schöner Stress. Denn das muss ich klar sagen: Es ist, obwohl ich es schon seit so vielen Jahren mache, immer noch mit viel Freude verbunden. Es kommen viele neue Kinder dazu aus den Gruppen der Allerjüngsten, die dann schon mit aufführen können. Und von den Älteren, die beruflich oder zur Ausbildung die Stadt verlassen haben, kommen eine ganze Reihe an Weihnachten aus aller Welt einfach zum Chor dazu. Die fragen mich schon Mitte November „Kann ich wieder mitsingen?“

Das ist wunderbar! Wie viele Chöre gibt es am Dom?

Ich habe den Bereich Kinder- und Jugendchor. Da gibt es nach Alter gestaffelte Gruppen. Es beginnt mit dem Wichtelchor für Kinder ab vier Jahren. Dann kommen der kleine Kinderchor für Kinder vom 1. bis 3. Schuljahr und der große Kinderchor, 4. bis 6. Schuljahr, gefolgt von einer Übergangsgruppe, der Junior-Kantorei; und ab der achten Klasse gehen sie in die Jugendkantorei. Für die Erwachsenen gibt es den Kammerchor, die Dom-Kantorei, und der Dom-Chor ist dann der Oratorienchor.

Haben Sie Nachwuchs-Probleme?

Es fluktuiert immer wieder, aber im Moment boomt es ganz doll. Im Wichtelchor waren wir eine Zeitlang nur zehn Kinder, aber jetzt sind es schon wieder 20. Und, was ganz erfreulich ist: Viele, viele bleiben dabei und durchlaufen das ganze Altersspektrum.

Und haben Sie bei den Erwachsenen auch den üblichen Mangel an Tenören und Bässen, den viele Chöre beklagen?

Da sind Sie tatsächlich auf der richtigen Spur. Das ist bei uns deutlich auch so, dass es viel mehr Frauen sind. Das ist nicht so ganz einfach. Da schlagen wir uns so durch.

Wie schaffen Sie es, an Weihnachten die beruflichen und die privaten Verpflichtungen unter einen Hut zu bekommen?

Unsere Kinder sind mittlerweile alle aus dem Haus, aber das war ja auch mal anders. Als sie noch klein waren, war meine Mama ganz viel bei uns in diesen Stoßzeiten und hat uns da kräftig unterstützt, und ohne ihre Hilfe wäre es nicht machbar gewesen. Und auch jetzt hat der Tag manchmal 30 Stunden statt nur 24.

Sie führen jetzt demnächst zweimal ein Chorspiel auf. Was es hat es damit auf sich?

Es ist ein großes Krippenspiel. Groß, weil nicht nur die Geschichte erzählt wird mit Liedern und Texten, sondern es sind Kommentare dabei, wir haben einen Boten, der zuerst aus dem Alten Testament erzählt, „das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, das vorhergesagt war“. Dann haben wir die Figur des Realisten, die später hinzugefügt wurde auf meine Initiative hin, eine Person, die hinaus schreit, „aber schaut doch mal, wie es in der Welt aussieht!“. Können wir da einfach vom lieben Jesuskind reden? Ich finde es ganz wichtig, dass das vorkommt und finde diese Figur unverzichtbar. Aber es gibt natürlich auch die vertrauten Figuren: Maria, Joseph, die Hirten, die Könige. Dann erzählt eine kleinere Gruppe in Rezitativen die Geschichte. Es wird „geschauspielert“ und auch gesungen.

Gibt es neben Sängern und Schauspielern auch Instrumentalisten?

Ja, es gibt ein großes farbiges Orchester: ein Quartett aus Blockflöten, wir haben Streicher dabei und ein großes Schlagwerk- und Stabspiel-Ensemble.

Wie lange dauert das Ganze und wo im Dom spielen Sie?

Wir planen mit 75 Minuten. Gespielt wird vorn im Dom in der so genannten Vierung, da bauen wir ein Chorpodest auf. Ein paar Bänke müssen wir rausnehmen, damit Platz zum Spielen da ist.

Das klingt alles sehr spannend.

Das ist es! Wir haben auch Solisten dabei. Ein Engel Gabriel singt solo, die Maria singt solo, der Joseph auch. Da war viel Vorarbeit notwendig, denn es sind alles Laiensänger. Mit denen habe ich viel gesondert geübt.

Hören Sie selbst zu Hause auch noch Weihnachtsmusik?

Christina Selle hebt die Hand und fügt lächelnd Daumen und Zeigefinger fast zusammen.

Kaum. Ne, eigentlich nicht.

Man hört, dass die Selles eine sehr musikalische Familie sind. Welche Musik bevorzugen Ihre Kinder?

Durchaus unterschiedliche. Wir sind da zweigeteilt. Wir haben zwei Profi-Popsänger, Jona und Sara mit dem Künstlernamen Toxi, die beide ganz gut im Geschäft sind. Wir haben aber auch einen klassischen Cellisten und eine klassische Sängerin, die Schulmusik macht.

Also sind alle Kinder musikalisch aktiv?

Nein, wir haben auch einen Autoverkäufer.

Wie viele Kinder haben Sie denn?

Sieben.

Und schaffen Sie es einmal im Jahr, alle zusammen zu bringen?

Das geht aus beruflichen Gründen meist nicht, weil immer wieder jemand auch am Wochenende arbeitet.