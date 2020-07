Stolk : Erwin und Bärbel Bartelsen feiern Diamantene Hochzeit

Das Paar lernte sich beim Sommernachtsball im „Goldenen Stern“ kennen.

22. Juli 2020, 15:27 Uhr

STOLK | Heute feiern Erwin und Bärbel Bartelsen das besondere Jubiläum der Diamantenen Hochzeit. Doch die schon längst angemeldete Feier musste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Und es wäre eine große Feier geworden, denn das Ehepaar ist im Dorfleben fest verankert.

„Man kann nirgendwo besser feiern als im eigenen Verein“, sagen beide, bedauern dabei die aktuelle Lage und erinnern sich gern an die Feste zur Silbernen und Goldenen Hochzeit. Die Feier der Grünen Hochzeit 1960 war dagegen nur klein gewesen. Erwins Bartelsens Vater war fünf Wochen vorher gestorben, hatte aber dennoch seinen Anteil am Eheglück: Die Jubilare sind damals in Erwins Bartelsens Elternhaus gezogen und haben nicht nur aus Liebe geheiratet, sondern auch, weil es sich nicht schickte, auf dem Dorf unverheiratet zusammenzuleben. Doch vorher musste Bärbel Bartelsens Vater noch sein Einverständnis geben, denn die junge Braut wurde erst zwei Monate später 21 und nach damaligem Recht volljährig.

Kennengelernt haben sich die beiden per Schicksal, das Bärbel Bartelsens Vater nicht minder beeinflusst hat. Mehrmals hat er mit seiner Tochter einen Kriegskameraden in Stolk besucht. Und 1954 funkte es plötzlich: Beim Sommernachtsball im „Goldenen Stern“ lernte der 19-jährige Bäcker Erwin Bartelsen Barbara Helm aus Quedlinburg kennen. Mit seinem Motorrad besuchte er sie dort, und sie erreichte drei Jahre später ihre Ausbürgerung aus der DDR und zog zu ihm nach Hamburg. Weitere drei Jahre danach begann ihr Dorfleben in Stolk, Bärbel Bartelsen arbeitete bis zum ersten von drei Kindern als Buchhalterin im Büro von „Böklunder“ und danach als freie Servicekraft in der Gastronomie. Ihr Mann war bis zum Ruhestand als Lagermeister in der Fleischwarenfabrik sowie als Bäckermeister jeden Sonnabend in der örtlichen Bäckerei beschäftigt.

Nach der Heirat ist das Paar sofort in den Schützenverein eingetreten (wo Erwin Bartelsen 26 Jahre im Vorstand war). 1963 trat er aktiv in die Freiwillige Feuerwehr ein. Außerdem war er noch bis vor einem Jahr passionierter Jäger (mit Vorstandsarbeit im Hegering). Auch sonst ist das Paar sehr aktiv. Beide singen als Gründungsmitglieder seit 1981 im Chor, seit 36 Jahren drischt Erwin Bartelsen im Skatclub Klappholz Karten (wo er acht Jahre Vorsitzender war) und bis letztes Jahr auch 24 Jahre lang in Tarp. Seit Jahrzehnten sind beide Mitglied im DRK-Ortsverein und leiten dort seit 26 Jahren die beliebten Kartenspielabende. Bärbel Bartelsen war bei den Landfrauen zehn Jahre lang Schriftführerin – und ist im TSV Böklund seit über 50 Jahren Mitglied. Dort hat sie sich mit etlichen goldenen Sportabzeichen fit gehalten, so dass sie noch heute mit flottem Schritt und vielen Radtouren die dörfliche Umgebung genießt.

Jetzt hält ihr großes Grundstück mit gepflegtem Garten beide auf Trab. Sie sind viel in der Natur unterwegs und möchten auch wieder verreisen und gesellig sein, wenn es die Corona-Pandemie wieder erlaubt. Ein bisschen davon macht ihr heutiger Hochzeitstag möglich: Gestern Abend waren Nachbarn da zum Girlandeaufhängen.