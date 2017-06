Ferienleseclub in Kropp : Erwachsene spenden, Kinder schmökern

vergrößern 1 von 1 Foto: Krabbenhöft 1 von 1

In Kropp wirft der neunte Ferienleseclub seine Schatten voraus: Im Rahmen der Aktion „Kauf ein Buch“ ist in Helmut Gerlings Buchhandlung „Kropper Buch“ wieder ein gut gefüllter Büchertisch mit Kinder- und Jugendlektüren aufgebaut. Jeder, der Pate für das Leseförderprojekt der Kropper Bücherei werden möchte, kann ein oder mehrere Bücher kaufen und spenden. Der Ferienleseclub wurde 2009 von der Büchereizentrale Schleswig-Holstein und der Nordmetall-Stiftung initiiert und wird seit zwei Jahren von den Büchereien allein getragen. Das Projekt läuft über die gesamten Sommerferien und soll Kindern wie Jugendlichen Spaß am Lesen vermitteln.

Die Anmeldung für den Ferienleseclub beginnt in Kropp am Montag, 3. Juli. Dabei bekommt jedes Kind ein Logbuch, in dem eingetragen wird, welche Bücher es ausgeliehen hat. Die Ausleihe beginnt am Montag, 17. Juli – eine Woche vor Beginn der Sommerferien. Abgabetermin für die Logbücher ist ebenfalls ein Montag: am 4. September. Über das Sekretariat der Geestlandschule sei eine Abgabe bis 7. September möglich, so Büchereileiterin Gabriele Christiansen. Alle Ferienleseclub-Teilnehmer erhalten bei der Abschlussfeier in der Bücherei am 9. September ab 11 Uhr ein kleines Geschenk sowie ein Gold-, Silber- oder Bronze-Zertifikat – je nachdem, wie viele Bücher sie gelesen haben.

Die Wunschliste für den Büchertisch hat Christiansen gesammelt. Sie beinhalte Lektüre sowohl für Leseanfänger als auch für Teenager, erklärt sie. Während bei Mädchen nach wie vor Pferdebücher, die „Conni“-Reihe oder auch Bibi und Tina beliebt seien, mögen Jungs besonders Minecraft-Bücher. „Jungen, die das Computerspiel spielen, haben jetzt auch passende Bücher dazu und lesen plötzlich auch“, beobachtet die Büchereileiterin mit Freude. Neben Büchern von der Wunschliste könne man jedoch auch selber in der Buchhandlung stöbern und Bücher aussuchen, ergänzt sie.

Die Kropper Bücherei in der Schulstraße 20 ist unter Telefon 0 46 24 / 24 11 zu erreichen. Die Öffnungszeiten sind Montag und Donnerstag jeweils von 10 bis 13.30 Uhr sowie 14.30 bis 18.30 Uhr. Freitags ist immer vormittags von 10 bis 13.30 Uhr geöffnet.



von Maike Krabbenhöft

erstellt am 30.Jun.2017 | 08:00 Uhr