Silberstedt : Erste Mieter ziehen ins Gesundheitszentrum

Der Arzt hat bereits seine Praxis im neuen Gesundheitszentrum in Silberstedt bezogen, am Montag folgt eine Physiotherapiepraxis.

28. September 2018, 14:58 Uhr

Nach dem umstrittenen Bau des Silberstedter Gesundheitszentrums (wir berichteten) ziehen jetzt nach und nach die ersten Mieter ein. Die Praxis des Treianer Arztes Hans-Christian Brall hat dort bereits ihr neues Zuhause gefunden und auch die Physiotherapiepraxis von Birgit Graw-Bilet öffnet am Montag ihre Türen.

Ihre bisherige Praxis in Treia soll auch weiter bestehen bleiben. „Wir freuen uns alle darüber, dass wir ab Oktober in beiden Dörfern unsere Patienten versorgen können“, sagt Birgit Graw-Bilet. Die Physiotherapeutin, Osteopathin und Heilpraktikerin hat gerade mit ihrem zehnköpfigen Team die neuen Räume im Silberstedter Gesundheitszentrum bezogen. „Die Praxis löst unser ständig wachsendes Platzproblem auf einen Schlag“, erklärt sie. Der Bedarf an physiotherapeutischen Behandlungen habe in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Als sie ihre Praxis im Jahr 1999 in Treia eröffnete, sei an diese Entwicklung noch gar nicht zu denken gewesen. Inzwischen wurden die Räumlichkeiten mehrfach umgebaut und dabei alle baulichen Möglichkeiten ausgeschöpft. Das Angebot, in das neue Gesundheitszentrum einzuziehen, sei zum rechten Zeitpunkt gekommen.

„Ich wäre selbst gar nicht auf die Idee gekommen, mir neue Räume zu suchen. Das war nicht geplant“, erzählt sie. Bei näherer Betrachtung ergeben sich durch den zusätzlichen Standort jedoch mehrere Vorteile: Neben dem größeren Platzangebot, sei auch die barrierefreie Bauweise ein echter Gewinn für ihre Patienten. „In meiner Treianer Praxis ist der Zugang für manche Patienten trotz Rampe mitunter beschwerlich“, erklärt sie, „am neuen Standort gibt es keine Hindernisse.“

Der überwiegende Teil der Patienten ist mobil und kommt mit dem eigenen Auto zur Behandlung. Viele werden gebracht oder sowieso zu Hause versorgt. Eine Verlegung der Praxis hätte also kaum Beeinträchtigungen für die Patienten bedeutet. „Aber es fiel dann doch schnell die Entscheidung, in Zukunft an zwei Standorten zu praktizieren“, sagt sie. Um das umsetzen zu können, stockte sie ihr Team auf. „Das hat den Vorteil, dass sich Urlaubsvertretungen leichter managen lassen und wir deutlich mehr Optionen für unsere Termingestaltung haben.“