Taarstedt : Erst brannte es im Anbau, dann unter dem Dach

In der Mittagszeit brach in in einem Taarstedter Einfamilienhaus Feuer aus – die Bewohner blieben unverletzt.

Avatar_shz von Frank Herch

10. Februar 2021, 15:39 Uhr

Taarstedt | Am Mittwochmittag kam es in einem Einfamilienhaus in Taarstedt zu einem Brand. Aus bisher ungeklärten Gründen kam es neben einem Wohnhaus in einem kleinen Anbau zu einem Feuer. Nachdem die Flammen Feuer sehr schnell gelöscht werden konnte, stellte die Feuerwehr mit Hilfe einer Wärmebildkamera auch noch Hitze unter dem Dach des Wohnhauses fest.

Polizei untersucht die Brandursache

Offensichtlich war das Feuer beim Dachunterstand ausgebrochen. Die Feuerwehren aus Taarstedt und Brodersby-Goltoft bemühten sich, Wasserschäden im Haus zu vermeiden, doch als es zu Flammen im Dach kam, konnte darauf keine Rücksicht mehr genommen werden – die einsatzkräfte entfernten Dachziegel, um die Flammen vomDach aus zu bekämpfen. Die Arbeiten bei Temperaturen unter Null zogen sich über Stunden hin. Anwohner verteilten Kaffee an die Einsatzkräfte. Die Polizei ermittelt weiter, wie es zu dem Brand gekommen ist. Rettungskräfte des Krankenwagens waren ebenfalls vor Ort, konnten sich aber mit einer Beobachterrolle begnügen – die Bewohner waren nicht in Gefahr und auch die Feuerwehrleute kamen mit heiler Haut davon.