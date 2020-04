Hüsby : Erlebnisbauernhof hält den Kontakt

Die Hüsbyer Einrichtung informiert Kinder laufend über den Fortschritte der Tiere und das Wachstum der Pflanzen.

Avatar_shz von Christina Weiss

28. April 2020, 09:12 Uhr

Hüsby | Auf dem Erlebnisbauernhof in Hüsby ist es ruhig. Kein Kinderlachen und kein Geschrei, nur die Gruppe der Esel, Schafe, Schweine und eine Hühnerschar geben Laute von sich. Seit Beginn der Corona-Krise stehen Silke Falkowski und Ehemann Dirk Clausen vor der größten Herausforderung ihres landwirtschaftlichen Betriebes, den sie vor elf Jahren zur Begegnungsstätte für Familien, Kinder und Jugendliche umgebaut haben.

Es ist sehr schade, dass die Kinder gerade jetzt nicht miterleben können, wie der Hof erwacht. Silke Falkowski, Erlebnisbauernhof in Hüsby

Der Frühling ist eingezogen, alles wächst und blüht: Das Gemüse, das die Kinder in den Kursen eingesät haben, kann nun nicht von ihnen beobachtet werden. „Es ist sehr schade, dass die Kinder gerade jetzt nicht miterleben können, wie der Hof erwacht. Die Lämmer kommen, der Schafscherer war da, und die von den Kindern gepflanzte Obstwiese sprießt“, sagt Silke Falkowski.

Tägliche Videobotschaften

Die Not hat sie erfinderisch gemacht: Mit täglichen Videobotschaften hält der Erlebnisbauernhof den Kontakt zu den Familien aufrecht. Fotos, Berichte, Sprach-Nachrichten und Kurzgeschichten über die Entwicklung der Paten-Tiere der Kinder erfreuen die Familien, die ebenso aus ihrem Alltag berichten Die Botschaften schaffen in der Krise eine Nähe, die beiden Seiten fehlt. Die Fragen der Kinder werden prompt beantwortet. Wie geht es meiner Kuh „Rana“? Wer füttert das Wollschwein „dicke Frieda“, wenn wir nicht kommen dürfen? Sind jetzt die Nester voller Eier, und wer holt die heraus? Die Kontaktsperre schweißt die Gemeinschaft dichter zusammen.

Fürsorgepflicht für die Tiere

„Uns war vor der Krise nicht bewusst was für einen Einfluss unsere Arbeit auf die Kleinen hat. Uns fehlen die Kinder so sehr, und umgekehrt auch“, sagt Silke Falkowski. Jetzt zeigt sich, was die Kinder in der Fürsorgepflicht für die Tiere auf dem Erlebnisbauernhof verinnerlicht haben.

Die von den Kindern täglich ausgesprochene Bitte „Chef, passt du auf „Rana“ auf, wenn ich nicht kommen kann?“, berührt. Familie Falkowksi-Clausen hofft, dass es bald Lockerungen in den Sicherheitsauflagen für den Erlebnisbauernhof geben wird.

Weiterlesen: 20 Kinder übernehmen Patenschaften für ihre Bäume

Das Futter in der Scheune reicht bis zum Winter. Umso länger, da einige Kunden vom Kauf des vorbestellten Heus abgesprungen sind. Silke Falkowski: „Der Chef und ich werden auch satt, nicht zuletzt von den ganzen Schokoladen-Osterhasen und den versteckten Ostereiern, die wir gefunden haben. Dafür möchten wir uns bedanken. Und der Rest wird sich bestimmt zurecht laufen, wenn wir die Türen wieder öffnen dürfen“.