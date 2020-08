Schleswig : Erinnerung an die Fleischfabrik der Gebrüder Rasch

Eine neue Ausstellung im Haus der Kulturstiftung gibt Einblicke in der Geschichte der ehemaligen Fleischfabrik an der Plessenstraße.

27. August 2020, 17:15 Uhr

Schleswig | Eine Fabrik mit Bahnanbindung mitten in der Schleswiger Innenstadt ist heute kaum vorstellbar. Bis 1972 aber war das ganz normal. Da herrschte in der Export-Schlachterei und Fleischwaren-Fabrik der Gebrüder Rasch AG in Schleswig täglich Hochbetrieb. Rund 400 Schweine und Rinder wurden wöchentlich auf dem Firmengelände zwischen der Plessenstraße und dem heutigen Kälberteich von den Landwirten der Region angeliefert.

An diese längst vergangene Zeit erinnern heute nur noch Fotos und Dokumente, die nun von Ann-Katrin Reimer und Hanna Eilinger im Kreis- und Stadtarchiv in der Suadicanistraße 1 zusammengetragen und in einer Ausstellung in den Räumen der Kulturstiftung präsentiert werden – Titel: „Der Betrieb ist unser Leben“.

Mehr als 150 Mitarbeiter waren in der Firma zeitweise beschäftigt

Gemeinsam tauchten Reimer und Eilinger in die Geschichte des Unternehmens ein, dessen Geschicke von vier Generationen der Familie Rasch gelenkt wurden. Mehr als 150 Mitarbeiter waren in der Firma zeitweise beschäftigt. Ein Jahr vor dem 90. Betriebsjubiläum jedoch wurden die Tore für immer geschlossen, der städtebauliche Wandel konnte vollzogen werden.

Als die beiden Archivarinnen im Januar die Arbeit für die Zusammenstellung der Ausstellung aufnahmen, ahnten sie noch nicht, dass mit der Corona-Pandemie das Thema „Arbeit in der Fleischindustrie“ hochaktuell in den Fokus der Menschen rücken würde. Die Einblicke in die Vergangenheit offenbarten dabei Parallelen zur Gegenwart.

Viele Fotos vom Schleswiger Fotografen Adolf Dohse

Mehr als 70 Fotos, viele davon stammen vom Schleswiger Fotografen Adolf Dohse, und Dokumente, die allesamt aus dem Nachlass der Firma stammen, werden nun in der Ausstellung gezeigt. Die Fotos dokumentieren den Betriebsalltag in einer Großschlachterei. Klar definierte Rollenbilder von Männer und Frauen spiegeln dabei das Arbeitsleben in den verschiedenen Epochen wieder.

Viele Schleswiger erinnern sich noch an den großes Schornstein

Auf dem Gelände an der Plessenstraße wurde am 21. November 1883 der Betrieb der Firma Rasch aufgenommen. Die Brüder Claus Peter, Asmus Heinrich Andreas und Johannes Peter Rasch legten den Grundstock des Familienunternehmens. Dabei folgten sie der Idee, regional gezüchtete Schweine zu Bacon – gesalzene und geräucherte Schweinehälften – zu verarbeiten und über Hamburg nach England zu verschiffen. Die dafür notwendigen Gebäude wurden in der Plessenstraße innerhalb eines Jahres errichtet, um dort wöchentlich mindestens 500 Schweine zu schlachten und verarbeiten. Viele Schleswiger können sich heute noch an den markanten Gebäudekomplex des Großbetriebes mitsamt seines hohen Schornsteines erinnern, der einst das Stadtbild prägte.

>Die Ausstellung ist an folgenden Terminen im Haus der Kulturstiftung in der Suadicanistraße 1 zu sehen; der Eintritt ist kostenfrei: Montag, 31. August, von 14 bis 15 Uhr, Dienstag, 1.September, von 10 bis 11 Uhr und Dienstag, 8. September, von 11 bis 12 Uhr sowie nach Absprache. Weitere Infos und Voranmeldung unter Telefon 04621/960115.